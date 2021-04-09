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Катерина Борисевич, Катерина Андреева и Дарья Чульцова удостоены премии «Гонар журналістыкі»

09.04.2021 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналистки Катерина Борисевич (TUT.BY), Катерина Андреева (Белсат) и Дарья Чульцова (Белсат) стали лауреатами премии «Гонар журналістыкі» имени Алеся Липая.


Ирина Левшина, директор и главный редактор БелаПАН. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— В этом году критериям премии соответствуют многие представители белорусских медиа — и те, кто брошен за решетку, и те, кто продолжает делать свою работу в условиях беспрецедентных репрессий. Но именно Катерина Борисевич, Екатерина Бахвалова (Андреева) и Дарья Чульцова стали первыми, кто осужден по уголовным статьям за выполнение своего профессионального долга, — отметила директор и главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина.

Катерина Борисевич была задержана 19 ноября 2020 года. Поводом стала статья, в которой сообщалось, что в крови избитого до смерти Романа Бондаренко не было алкоголя. Ее, а также врача Больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина обвинили в «разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия». 2 марта суд в Минске приговорил журналистку к 6 месяцам заключения, Артем Сорокин получил два года колонии с отсрочкой на год.

Катерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года, когда вели прямой эфир с акции памяти Романа Бондаренко из квартиры дома на Площади перемен. Обеих обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок». В феврали 2021 года обе девушки были приговорены к двум годам колонии.

Премия «Гонар журналістыкі» вручается третий год подряд в день рождения журналиста Алеся Липая (умер в августе 2018 года), основателя первого независимого информационного агентства в Беларуси. Лауреатами премии становились главный редактор TUT.BY Марина Золотова (2019) и журналистка «Радыё Свабода» Александра Дынько (2020).

 
Теги: Минск
 
 
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Премия «Гонар журналістыкі» вручается третий год подряд в день рождения журналиста Алеся Липая (умер в августе 2018 года), основателя первого независимого...
 
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