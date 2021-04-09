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В этом году велосезон в Минске открыли чиновники и начальники милиции

09.04.2021 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 апреля чиновники и милиция официально открыли велосезон, об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально». До этого, Минское велосипедное общество просило устроить заезд к открытию сезона, но им выставили требования, из-за которых участники общества вынуждены были от запланированного мероприятия отказаться.


В голубой жилетке — заместитель начальника ГУВД Андрей Русанович. Фото: «Минск. Официально»

В 8 утра 9 апреля около 50 человек стартовали с велодорожки у аквапарка «Лебяжий». В колонне был заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, заместители начальника ГУВД Мингорисполкома, начальники управлений ГУВД, начальники РУВД Минска.

Заезд прошел по маршруту через проспект Победителей, где чиновники возложили цветы у монумента Победы.

 — В нынешнем году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, потому символично, что наш велопробег совмещен с возложением, чтобы отдать дань памяти жертвам войны, — сказал Дорохович.


Фото: «Минск. Официально»

Фото: «Минск. Официально»

Фото: «Минск. Официально»

Сообщается, что заезд закончился как раз к началу рабочего дня и чиновники успели приступить к своим обязанностям.

Напомним, до этого свой ежегодный заезд с открытием велосезона пыталось согласовать Минское велосипедное общество.

Сначала общество получило письмо о том, что «Мингорисполком не возражает» против мероприятия «при условии соблюдения требований действующего законодательства». Еще были напоминания об ответственности. Одно — о том, что нужно выполнять рекомендации Минздрава из-за COVID, второе — об ответственности организаторов за нарушения порядка организации и проведения мероприятия.

Позже местные власти попросили предоставить личные данные об участниках велозаезда «для соблюдения общественного правопорядка и действующего законодательства». Хотя ранее, при организации таких же заездов, ничего подобного не происходило.

Участники высказались против и МВО отказалось от мероприятия.

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Теги: Минск
 
 
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9 апреля чиновники и милиция официально открыли велосезон, об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально». До этого, Минское велосипедное общество, просило...
 
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