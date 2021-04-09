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В Скиделе женщина избила пенсионерку. Пришлось проводить проверку на полиграфе

09.04.2021 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Скиделе женщина напала на пенсионерку. Потерпевшая не знала, кто ее избил, но в милиции заподозрили ее соседку и провели проверку на полиграфе. После женщина призналась в нападении. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Утром 1 апреля 70-летняя жительница города Скидель вышла на улицу, набрала воды из колодца и вернулась в дом. Пенсионерка прошла по коридору, повернула в комнату и в этот момент на нее напали. Пожилая женщина получила 10 ударов по лицу. После нападавший скрылся.

Из-за стресса потерпевшая толком не могла объяснить, кто на нее напал. Изначально она утверждала, что нападавшим возможно был мужчина. Но потом рассказала милиции, что уже некоторое время конфликтует с соседкой.

54-летняя соседка свою причастность к нападению отрицала.

— С ней было проведено исследование при помощи полиграфа, и прибор указал на то, что она владеет информацией об инциденте. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая рассказала об обстоятельствах произошедшего. Оказалось, что у них с соседкой сложились неприязненные отношения и их конфликт длился уже четыре года. 1 апреля 54-летняя жительница Скиделя дошла до кипения и решилась на совершение преступления, — сообщили в милиции.

Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась.

 
 
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В Скиделе женщина напала на пенсионерку. Потерпевшая не знала, кто ее избил, но в милиции заподозрили ее соседку и провели проверку на полиграфе. После женщина...
 
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