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Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусов

09.04.2021 13:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси «в целях социальной и исторической справедливости». Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Как пишет БелТА, ведомство со ссылкой на генпрокурора, сведения из уголовного дела будут впоследствии использоваться для того, чтобы поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси пострадавшей от геноцида. Что, в свою очередь, позволит пресечь попытки обесценить исторические факты. В ходе расследования белорусская сторона намерена обратиться в Нюрнберг, а также за помощью к Литве, Польше, России и ряду других государств.

«Итоги расследования лягут в основу идеологической учебно-воспитательной и информационной работы. Для того чтобы через понимание истории сберечь преемственность между поколениями и память народа, изучение геноцида белорусского народа следует вписать во все обязательные образовательные программы», — сказал Швед.

 
 
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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси «в целях социальной и исторической справедливости». Об этом заявил...
 
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