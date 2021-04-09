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Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусов
09.04.2021 13:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси «в целях социальной и исторической справедливости». Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.
Как пишет
«Итоги расследования лягут в основу идеологической учебно-воспитательной и информационной работы. Для того чтобы через понимание истории сберечь преемственность между поколениями и память народа, изучение геноцида белорусского народа следует вписать во все обязательные образовательные программы», — сказал Швед.
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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси «в целях социальной и исторической справедливости». Об этом заявил...
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