Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусов

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси «в целях социальной и исторической справедливости». Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Как пишет БелТА , ведомство со ссылкой на генпрокурора, сведения из уголовного дела будут впоследствии использоваться для того, чтобы поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси пострадавшей от геноцида. Что, в свою очередь, позволит пресечь попытки обесценить исторические факты. В ходе расследования белорусская сторона намерена обратиться в Нюрнберг, а также за помощью к Литве, Польше, России и ряду других государств.

«Итоги расследования лягут в основу идеологической учебно-воспитательной и информационной работы. Для того чтобы через понимание истории сберечь преемственность между поколениями и память народа, изучение геноцида белорусского народа следует вписать во все обязательные образовательные программы», — сказал Швед.