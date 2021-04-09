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Три пункта пропуска на белорусско-литовской границе возобновят работу

09.04.2021 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Три литовских пункта пропуска на границе с Беларусью возобновят работу, об этом сообщили в пограничной службе Литвы.

Решение о возобновлении эксплуатации данных объектов было принято на заседании правительства, оно вступит в силу 12 апреля.

В понедельник возобновляется работа пунктов пропуска на литовской границе "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячус" ("Виндзы") и "Папелекис" ("Лынтупы").

"Шумскас" и "Твярячус" буду пропускать легковые автомобили, "Папелекис" - только машины, перевозящие крупногабаритные и тяжеловесные грузы.

Порожние грузовики смогут пересекать границу через пункт "Твярячус".

После введения карантина в марте 2020 года количество контрольно-пропускных пунктов контроля на границе Беларуси и Литвы было сокращено, работали КПП "Райгардас" ("Привалка"), "Шальчининкай" ("Бенякони"), "Лаворишкес" ("Котловка") и "Медининкай" ("Каменный Лог").

В ноябре на литовской территории началась модернизация пункта пропуска "Медининкай", что привело к снижению его пропускной способности и ограничениям по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Для это цели будет открыт пункт "Папелекис" ("Лынтупы"), через который можно будет перевозить грузы шириной до 5,6 м и неограниченной высотой.

Так как из-за реконструкции пункта Мядининкай возникла необходимость перенаправить потоки грузового транспорта, поэтому для порожних автомобилей откроют пункт "Тверечюс". Также ожидается, что открытие "Шумскаса" уменьшит поток автомобилей, который ранее направлялся через "Мядининкай".

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Теги: Минск
 
 
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Ряд контрольно-пропускных пунктов был закрыт в марте прошлого года после объявления пандемии коронавируса.
 
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