«Запрет на съемку» и освобождение от ответственности. Какие изменения предлагают внести в работу силовиков

Источник материала: Tut.by

На Национальном правовом портале опубликован проект Закона «Об изменении законов» . В нем, например, указано, как и когда силовики могут применять оружие. TUT.BY публикует некоторые выдержки из документа.



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Использование физсилы, спецсредств и оружия

Новый документ предлагает внести изменения в несколько существующих законов — «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь», «О Государственной границе Республики Беларусь», «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» и другие.

В частности, внесены изменения, которые регламентирует применение физической силы, спецсредств, боевой и специальной техники, а также оружия для сотрудников органов внутренних дел (то есть милиции) и военнослужащих внутренних войск. А кроме того — для военнослужащих, должностных лиц таможни, сотрудников органов внутренних дел при исполнении ими служебных обязанностей по охране Государственной границы; для пограничников, военнослужащих, которые проходят срочную военную службу в органах пограничной службы, и сотрудников органов государственной безопасности.

Ранее оружие и спецсредства разрешалось применять, «если иными способами выполнение возложенных на них задач не представляется возможным». В новой редакции указано, что силовики имеют право применять их «по своему усмотрению с учетом складывающейся обстановки, характера преступления, административного правонарушения и личности правонарушителя, руководствуясь требованиями настоящего Закона».

Но, как ранее, до применения физической силы, спецсредства, оружие, боевой и специальной техники, сотрудник должен предупредить об этом человека, против которого он собирается применять данные средства или приемы. Исключение составляют случаи, когда «промедление в их применении создаст непосредственную опасность для жизни» военнослужащего внутренних войск или других людей либо же «может повлечь иные тяжкие последствия».

При этом, если представитель силового ведомства использует, например, оружие или спецсредства, он, учитывая обстановку, «обязан стремиться причинить наименьший вред жизни, здоровью, чести, достоинству и имуществу граждан». А также должен сделать все, чтобы пострадавший немедленно получил медицинскую помощь.

Законопроект также пополнился важным уточнением, которого не было в предыдущих редакциях действующих законов. Милиционер (военнослужащий внутренних войск и т.д.) «не несет ответственности за вред, причиненный в результате применения физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, применения или использования оружия, если применение физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, применение или использование оружия осуществлялось в соответствии с требованиями настоящего Закона». Однако в случае применения спецсредств или оружия с нарушением требований законодательства он понесет ответственность.



Фото: TUT.BY

Запрет на съемку и спецтехника для подавления массовых беспорядков

Проект Закона также предлагает внести изменения в Закон «Об органах внутренних дел Республики Беларусь». Например, в статье 24 «Права органов внутренних дел» указано, что сотрудники органов внутренних дел смогут «запрашивать и получать на безвозмездной основе без письменного согласия физических лиц сведения из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные, и иметь доступ, включая удаленный, к информационным системам, в том числе содержащим персональные данные, по письменному запросу или на основании соглашения, заключенного с собственником (владельцем) информационной системы».

В статье 25 этого же Закона — «Права сотрудников органов внутренних дел» предлагают, чтобы сотрудники органов внутренних дел могли «запрещать гражданам осуществление видеозаписи, фото- и киносъемки».

Статья 30 (Применение боевой и специальной техники) пополнится пунктом, при котором боевую и специальную технику смогут использовать «в случае пресечения массовых беспорядков».

Отметим, что 2 апреля проект Закона принят Палатой представителей в первом чтении. Затем депутаты должны рассмотреть его во втором чтении. Позже, в случае одобрения, документ должен попасть в Совет Республики и на подпись к Александру Лукашенко. После официальной публикации поправок обновленный Закон вступит в силу.