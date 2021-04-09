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Вода в ручье в Бобруйске стала кроваво-красной. Специалисты предположили, в чем причина
09.04.2021 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске в районе переулка Бахарова вода в ручье стала кроваво-красной,
Фотографии были сделаны в четверг, 8 апреля. На снимках видно, что вода интенсивно окрашена в кроваво-красный цвет.
Как сообщил заместитель начальника Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Солонович, предварительно источник загрязнения воды выявлен. Скорее всего, речь идет о красителе.
Похожий случай произошел в конце марта — тогда
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Инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды нашли источник загрязнение.
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