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Вода в ручье в Бобруйске стала кроваво-красной. Специалисты предположили, в чем причина

09.04.2021 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске в районе переулка Бахарова вода в ручье стала кроваво-красной, пишет «Вечерний Бобруйск». Полагают, что это произошло из-за красителя.

Фото: Вячеслав Кудрявцев, «Вечерний Бобруйск»

Фотографии были сделаны в четверг, 8 апреля. На снимках видно, что вода интенсивно окрашена в кроваво-красный цвет.

Фото: Вячеслав Кудрявцев, «Вечерний Бобруйск»

Как сообщил заместитель начальника Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Солонович, предварительно источник загрязнения воды выявлен. Скорее всего, речь идет о красителе.

Похожий случай произошел в конце марта — тогда в необычный ярко-голубой цвет окрасилась река Дубровенка в Могилеве. В произошедшем разбирались специалисты инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды вместе с представителями дорожно-мостового предприятия. Они также предположили, что в реку попал какой-то краситель, причем неопасный.

Очевидцев подобных явлений просят немедленно сообщать в Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды по телефонам: 8 0222 64−79−01 и +375 29 813−47−09 для оперативного реагирования.

 
Теги: Могилев
 
 
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Инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды нашли источник загрязнение.
 
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