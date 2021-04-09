Вода в ручье в Бобруйске стала кроваво-красной. Специалисты предположили, в чем причина

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске в районе переулка Бахарова вода в ручье стала кроваво-красной, пишет «Вечерний Бобруйск». Полагают, что это произошло из-за красителя.

Фото: Вячеслав Кудрявцев, «Вечерний Бобруйск»

Фотографии были сделаны в четверг, 8 апреля. На снимках видно, что вода интенсивно окрашена в кроваво-красный цвет.

Фото: Вячеслав Кудрявцев, «Вечерний Бобруйск»

Как сообщил заместитель начальника Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Солонович, предварительно источник загрязнения воды выявлен. Скорее всего, речь идет о красителе.

Похожий случай произошел в конце марта — тогда в необычный ярко-голубой цвет окрасилась река Дубровенка в Могилеве. В произошедшем разбирались специалисты инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды вместе с представителями дорожно-мостового предприятия. Они также предположили, что в реку попал какой-то краситель , причем неопасный.

Очевидцев подобных явлений просят немедленно сообщать в Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды по телефонам: 8 0222 64−79−01 и +375 29 813−47−09 для оперативного реагирования.