Кто и как будет не допускать реабилитации нацизма в Беларуси? Посмотрели законопроект

Источник материала: Tut.by

Депутаты в первом чтении приняли законопроект, направленный на недопущение реабилитации нацизма. Текст документа был опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Разбирались, что и кому предлагается для этого делать, а также какие последствия могут наступить за его нарушения.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В конце ноября прошлого года новый законопроект «О недопущении реабилитации нацизма» анонсировал Александр Лукашенко. В апреле он был рассмотрен и принят в первом чтении Палатой представителей.

Новые термины и их формулировки

В тексте документа даются определения некоторым понятиям. Так, нацистскими преступниками названы организаторы, подстрекатели, руководители или исполнители военных преступлений. Пособники нацистских преступников — это те жители оккупированных территорий, в том числе призванные на службу, кто непосредственно исполнял или умышленно содействовал исполнению приказов нацистских органов.

Также перечень действий, которыми определяется реабилитация нацизма, дополнили «героизацией нацистских преступников и их пособников» — преднамеренным прославлением их, а также совершенных ими преступлений.

Как будут действовать?

Противодействовать реабилитации нацизма, в соответствии с документом, будут с помощью гражданского и патриотического воспитания молодежи. Еще предлагается формировать у граждан духовно-нравственные ценности, гражданственность и патриотизм. Среди мер по профилактике и пресечению реабилитации нацизма указаны:

— формирование в обществе нетерпимости к нацизму и его реабилитации;

— распространение соответствующей информации, в том числе в интернете;

— надлежащее увековечение памяти погибших (речь о памятных знаках и могильных плитах, музеях и выставках в местах боевых действий);

— прославление победы в Великой Отечественной войне всеми возможными способами — через искусство, проведение мероприятий, образовательные и научные проекты.

Кто будет осуществлять?

Среди субъектов противодействия реабилитации нацизма законопроект выделяет прежде всего МВД — оно будут получать информацию о принимаемых мерах от других субъектов, госорганов и организаций, а также координировать их деятельность в этом направлении. Вместе с КГБ органы внутренних дел в контексте борьбы с реабилитацией нацизма должны делать прогнозы по общественно-политической ситуации, давать информацию президенту и Совмину, участвовать в создании и реализации плана профилактических мер.

Среди субъектов противодействия значатся и органы прокуратуры, Следственный комитет, ГПК, ГТК, Служба безопасности президента, Мининформ, Минобр, ДФР КГК. Также там указаны Минюст, аппарат Уполномоченного по делам религий и национальностей и местные исполкомы — им всем, помимо прочего, нужно будет мониторить деятельность партий, профсоюзов, общественных объединений и религиозных организаций на предмет нарушений.

Что грозит юридическим лицам?

За нарушения могут вынести официальное предупреждение или предписание, приостановить деятельность любой организации (в том числе иностранной и международной) или ИП, признать их экстремистскими и запретить деятельность на территории Беларуси. Также среди мер указано противодействие финансированию реабилитации нацизма и деятельности экстремистских формирований, которые ставят такие цели.

Что было до этого?

Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма появилась в белорусском законодательстве с 1 февраля 2020 года — тогда вступили в силу поправки в статью 130 Уголовного кодекса Беларуси, с тех пор ее название звучит как «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, реабилитация нацизма». Если преступление не было связано с насилием, то лицу, его совершившему, грозит до пяти лет лишения свободы.

Тогда же вступили в силу изменения в закон «О противодействии экстремизму» (который тоже вскоре изменится ), где даются определения терминов «нацизм», «нацистская символика и атрибутика» и «реабилитация нацизма». На МВД по согласованию с КГБ и Национальной академией наук Беларуси возлагалась задача формировать список организаций, чья символика подпадает под запрет. Сейчас в нем восемь таких структур: немецкая нацистская партия НСДАП, СА, СС, ГЕСТАПО, СД, Национальная фашистская партия Италии, Служба охраны порядка (так называемая Schuma — коллаборационистские полицейские формирования), 13-й Белорусский полицейский батальон при СД. Также там описаны конкретные запрещенные символы, вроде свастики или эмблемы СС.

Есть ли аналоги?

В России с мая 2014 года в уголовном кодексе появилась статья 3541 «Реабилитация нацизма». По ней преследуется публичное отрицание фактов военных преступлений, распространение заведомо ложной информации о действиях СССР во время Второй мировой войны, а также «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России». Недавно в нее внесли поправки — за публичное оскорбление ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) и оправдание нацизма предусматривается до пяти лет лишения свободы.

В том 2014 году в России начали рассматривать законопроект «О противодействии реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников», однако спустя четыре года он был отклонен Госдумой.

Однако в последнее время российские власти вновь заговорили о необходимости принятия такого закона.

Когда он начнет действовать?

2 апреля проект Закона был принят Палатой представителей в первом чтении. Затем депутаты должны рассмотреть его во втором чтении. Позже, в случае одобрения, документ должен попасть в Совет Республики и на подпись к Александру Лукашенко. Некоторые статьи Закона начнут действовать сразу же после его опубликования, некоторые — через месяц.