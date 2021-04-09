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Кто и как будет не допускать реабилитации нацизма в Беларуси? Посмотрели законопроект
09.04.2021 13:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутаты в первом чтении приняли законопроект, направленный на недопущение реабилитации нацизма. Текст документа был
В конце ноября прошлого года новый законопроект «О недопущении реабилитации нацизма»
Новые термины и их формулировки
В тексте документа даются определения некоторым понятиям. Так, нацистскими преступниками названы организаторы, подстрекатели, руководители или исполнители военных преступлений. Пособники нацистских преступников — это те жители оккупированных территорий, в том числе призванные на службу, кто непосредственно исполнял или умышленно содействовал исполнению приказов нацистских органов.
Также перечень действий, которыми определяется реабилитация нацизма, дополнили «героизацией нацистских преступников и их пособников» — преднамеренным прославлением их, а также совершенных ими преступлений.
Как будут действовать?
Противодействовать реабилитации нацизма, в соответствии с документом, будут с помощью гражданского и патриотического воспитания молодежи. Еще предлагается формировать у граждан духовно-нравственные ценности, гражданственность и патриотизм. Среди мер по профилактике и пресечению реабилитации нацизма указаны:
— формирование в обществе нетерпимости к нацизму и его реабилитации;
— распространение соответствующей информации, в том числе в интернете;
— надлежащее увековечение памяти погибших (речь о памятных знаках и могильных плитах, музеях и выставках в местах боевых действий);
— прославление победы в Великой Отечественной войне всеми возможными способами — через искусство, проведение мероприятий, образовательные и научные проекты.
Кто будет осуществлять?
Среди субъектов противодействия реабилитации нацизма законопроект выделяет прежде всего МВД — оно будут получать информацию о принимаемых мерах от других субъектов, госорганов и организаций, а также координировать их деятельность в этом направлении. Вместе с КГБ органы внутренних дел в контексте борьбы с реабилитацией нацизма должны делать прогнозы по общественно-политической ситуации, давать информацию президенту и Совмину, участвовать в создании и реализации плана профилактических мер.
Среди субъектов противодействия значатся и органы прокуратуры, Следственный комитет, ГПК, ГТК, Служба безопасности президента, Мининформ, Минобр, ДФР КГК. Также там указаны Минюст, аппарат Уполномоченного по делам религий и национальностей и местные исполкомы — им всем, помимо прочего, нужно будет мониторить деятельность партий, профсоюзов, общественных объединений и религиозных организаций на предмет нарушений.
Что грозит юридическим лицам?
За нарушения могут вынести официальное предупреждение или предписание, приостановить деятельность любой организации (в том числе иностранной и международной) или ИП, признать их экстремистскими и запретить деятельность на территории Беларуси. Также среди мер указано противодействие финансированию реабилитации нацизма и деятельности экстремистских формирований, которые ставят такие цели.
Что было до этого?
Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма появилась в белорусском законодательстве с 1 февраля 2020 года — тогда вступили в силу
Тогда же
Есть ли аналоги?
В России с мая 2014 года в уголовном кодексе появилась статья
В том 2014 году в России начали рассматривать законопроект «О противодействии реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников», однако спустя четыре года он был отклонен Госдумой.
Однако в последнее время российские власти вновь заговорили о необходимости принятия такого закона.
Когда он начнет действовать?
2 апреля проект Закона
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