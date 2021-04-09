Швед: В Беларуси после выборов осуждено более 70 неонацистов

Источник материала: Tut.by

В Беларуси после выборов осуждено более 70 неонацистов. Об этом журналистам заявил генеральный прокурор Андрей Швед, сообщает interfax.by .



Фото: TUT.BY

— Только в прошлом году 88 административных материалов было составлено в связи с неонацистскими поступками и действиями. Это в 12−14 раз больше, чем за все предыдущие годы. Дальше сопоставили состав тех лиц, которые совершают радикальные действия. Из числа уже осужденных 72 — это откровенные неонацисты, — сказал Швед.

Он констатировал, что в предыдущие годы в стране фиксировались единичные случаи привлечения лиц за неонацизм, его пропаганду.

Швед рассказал, что в правоохранительных органах анализировали вопрос, «что легло в основу действий тех, кто совершает радикальные, экстремистские, да и уже террористические действия на территории Беларуси» в послевыборный период.

— Тогда появились первые сведения в рамках расследования уголовных дел о том, что финансирование деятельности таких лиц осуществляется из-за рубежа. Сегодня эта информация подтверждается по многим уголовным делам. Обращаю внимание на то, что ставка делалась, в том числе, на неонацистские течения и группы, — отметил он.

Швед добавил, что «эта деятельность была направлена, в том числе, и на героизацию нацистов, которые совершали здесь свои преступления».

— В частности, уже представлены факты, что на протяжении многих лет на территории Брестской и Гродненской областей посредством деятельности лиц, которые финансировались из Польши, проводились мероприятия по реабилитации поляков, которые совершали зверские действия на территории Беларуси под флагами так называемой Армии Крайовой, — заявил Швед.

Он отметил, что против нашей страны «до настоящего времени проводится агрессивная политика, которая характеризуется попытками дестабилизации правопорядка с применением методов радикализма и различных форм экстремизма».

По его словам, в ходе расследования ряда уголовных дел установлено, что «организация финансирования указанных посягательств на суверенитет и территориальную целостность Беларуси осуществляется некоторыми западноевропейскими государствами, причастными, в том числе, к массовому уничтожению белорусов и представителей иных национальностей в период Великой Отечественной войны и в послевоенное время». Этими же государствами развернута информационная война, направленная на искажение в том числе исторических событий, добавил он.

Напомним, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя неофициального Союза поляков Анжелики Борис и иных лиц дело по ч. 3 ст. 130 УК (Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц). Фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Всего было задержано пять представителей Союза поляков. Кроме Анжелики Борис, это Андрей Почобут, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.