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Илон Маск обучил обезьяну играть в видеоигры силой разума
09.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУдивительные вещи продолжает творить Илон Маск. Его стратап Neuralink опубликовал видео, на котором обезьяна играет в видеоигры силой мысли. Это сделано при помощи нейронных чипов, которые вживили животному за 6 недель до эксперимента. Сначала обезьяну научили играть при помощи джойстика, потом его отключили. Но игра продолжилась уже силой разума, благодаря нейронным данным мозга, собранным у обезьяны чипом.
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Удивительные вещи продолжает творить Илон Маск. Его стратап Neuralink опубликовал видео, на котором обезьяна играет в видеоигры силой мысли. Это сделано при помощи...
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