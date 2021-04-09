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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В центре внимания ГАИ - соблюдение правил перевозки детей в авто Пристальное внимание к безопасности детей на дорогах. В целях профилактики всю неделю сотрудники Госавтоинспекции следят за соблюдением водителями скоростного...

Пристальное внимание к безопасности детей на дорогах. В целях профилактики всю неделю сотрудники Госавтоинспекции следят за соблюдением водителями скоростного режима и выполнением правил перевозки юных пассажиров. Напоминаем, каждый ребенок до 12 лет во время движения автомобиля должен находиться в специальном удерживающем кресле, подростки обязательно должны быть пристегнуты ремнем безопасности. Нарушение правил может привести к неприятным последствиям и штрафу - до 116 рублей.Проверят инспекторы также и дороги, проезды и пешеходные переходы, чтобы найти и устранить возможные дефекты дорожного покрытия.