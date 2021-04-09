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В центре внимания ГАИ - соблюдение правил перевозки детей в авто
09.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПристальное внимание к безопасности детей на дорогах. В целях профилактики всю неделю сотрудники Госавтоинспекции следят за соблюдением водителями скоростного режима и выполнением правил перевозки юных пассажиров. Напоминаем, каждый ребенок до 12 лет во время движения автомобиля должен находиться в специальном удерживающем кресле, подростки обязательно должны быть пристегнуты ремнем безопасности. Нарушение правил может привести к неприятным последствиям и штрафу - до 116 рублей.
Станислав Соловей, начальник отделения Главного управления ГАИ МВД Беларуси: "С начала года на дорогах страны погибли 5 детей и еще 65 получили травмы. Мы видим, что половина пострадавших - это дети-пассажиры. В большинстве случаев они перевозились с нарушением - не использовались детские удерживающие устройства, либо дети вообще не были пристегнуты!".
Проверят инспекторы также и дороги, проезды и пешеходные переходы, чтобы найти и устранить возможные дефекты дорожного покрытия.
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Пристальное внимание к безопасности детей на дорогах. В целях профилактики всю неделю сотрудники Госавтоинспекции следят за соблюдением водителями скоростного...
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