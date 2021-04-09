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Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю. А. Гагарин" стартовала с Байконура
09.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРакета "Союз" с кораблем "Гагарин" успешно стартовала с Байконура. К Международной космической станции отправились космонавты Роскосмоса. Среди них - наш соотечественник
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Ракета "Союз" с кораблем "Гагарин" успешно стартовала с Байконура. К Международной космической станции отправились космонавты Роскосмоса. Среди них - наш...
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