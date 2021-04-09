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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю. А. Гагарин" стартовала с Байконура Ракета "Союз" с кораблем "Гагарин" успешно стартовала с Байконура. К Международной космической станции отправились космонавты Роскосмоса. Среди них - наш...

Ракета "Союз" с кораблем "Гагарин" успешно стартовала с Байконура. К Международной космической станции отправились космонавты Роскосмоса. Среди них - наш соотечественники его коллега Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Уже в 14:07 корабль состыкуется с модулем МКС. Его пуск, к слову, проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Олег Новицкий стал командиром 65-й экспедиции на Международную космическую станцию. Вместе с командой они проведут более 50 научных исследований и экспериментов, совершат 10 выходов в открытый космос.