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Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю. А. Гагарин" стартовала с Байконура

09.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ракета "Союз" с кораблем "Гагарин" успешно стартовала с Байконура. К Международной космической станции отправились космонавты Роскосмоса. Среди них - наш соотечественник Олег Новицкий и его коллега Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Уже в 14:07 корабль состыкуется с модулем МКС. Его пуск, к слову, проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Олег Новицкий стал командиром 65-й экспедиции на Международную космическую станцию. Вместе с командой они проведут более 50 научных исследований и экспериментов, совершат 10 выходов в открытый космос. 
 
 
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Ракета "Союз" с кораблем "Гагарин" успешно стартовала с Байконура. К Международной космической станции отправились космонавты Роскосмоса. Среди них - наш...
 
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