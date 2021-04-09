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Генпрокуратура возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа
09.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГенпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. По словам главы ведомства, эти сведения позволят поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси пострадавшей от геноцида, пресечь попытки обесценить исторические факты. Работа над этим вопросом началась три месяца назад. В рабочую группу вошли компетентные специалисты права, историки и работники архивов. Как показала практика, в ходе расследования ряда уголовных дел, организация и финансирование радикализма и различных форм экстремизма в Беларуси финансируется из-за рубежа. При этом в большинстве случаев речь идет о неонацистских движениях.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: "Конечно, могут быть заданы вопросы, нет ли здесь какой-либо политической подоплеки или каких-либо других оттенков. Скажу сразу - этого нет. Сама идея возникла в конце ноября прошлого года. Это было связано с тем, что мы в рамках выполнения Главы государства поручения о стабилизации общественной безопасности задались вопросом, что же лежит в основе тех, кто совершает радикальные, экстремистские, да уже и террористические действия на территории Беларуси. В тот период появились первые сведения в рамках расследования уголовных дел, что финансирование деятельности таких лиц осуществляется из-за рубежа. Сейчас могу уверенно сказать, что такая информация по многим уголовным делам. Это финансирование осуществлялось не только в прошлые годы, но и гораздо раньше. То есть, готовилась почва для того, чтобы совершить попытку захвата власти неконституционным путем".
По словам Андрея Шведа, Генпрокуратура планирует проводить раскопки в местах массового уничтожения мирного населения Беларуси. В это же время ведомство воспользуется соглашениями об оказании международно-правовой помощи и сделает запросы документов в российских, немецких архивах и других зарубежных источниках. Следствие займется составлением списков всех умерших и ныне здравствующих преступников. Планируется направить запросы в те государства, где они проживают, и ставить вопрос об их выдаче для открытого суда на территории Беларуси.
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Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. По словам главы...
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