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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генпрокуратура возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. По словам главы...

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. По словам главы ведомства, эти сведения позволят поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси пострадавшей от геноцида, пресечь попытки обесценить исторические факты. Работа над этим вопросом началась три месяца назад. В рабочую группу вошли компетентные специалисты права, историки и работники архивов. Как показала практика, в ходе расследования ряда уголовных дел, организация и финансирование радикализма и различных форм экстремизма в Беларуси финансируется из-за рубежа. При этом в большинстве случаев речь идет о неонацистских движениях.По словам Андрея Шведа, Генпрокуратура планирует проводить раскопки в местах массового уничтожения мирного населения Беларуси. В это же время ведомство воспользуется соглашениями об оказании международно-правовой помощи и сделает запросы документов в российских, немецких архивах и других зарубежных источниках. Следствие займется составлением списков всех умерших и ныне здравствующих преступников. Планируется направить запросы в те государства, где они проживают, и ставить вопрос об их выдаче для открытого суда на территории Беларуси.