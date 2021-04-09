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Уехавшая оппозиция не сможет создавать партии в Беларуси – Минюст

09.04.2021 15:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр - Sputnik. После принятия поправок в законодательство создавать политические партии в стране смогут только постоянно проживающие в Беларуси граждане, рассказал министр юстиции республики Олег Слижевский после совещания у главы государства.

"По действующему законодательству установлено, что учредителями и членами политической партии могут быть только граждане Республики Беларусь. В новом проекте говорится, что учредителями политической партии могут быть только граждане Беларуси, постоянно проживающие на ее территории ", - сказал глава ведомства, комментируя намерение находящейся за границей оппозиции создать партию в Беларуси.

Он подчеркнул, что норма о постоянном проживании может быть применена не только к учредителям партий, но и к ее членам. По словам Слижевского, это "абсолютно нормально и правильно".

"Это общемировой подход, когда политическая партия, являясь организацией, которая участвует в формировании органов власти внутри страны, не может получать ни финансирования из-за рубежа, ни иным образом быть подвержена влиянию из-за рубежа. Это внутреннее дело государства", - заявил министр.

Партии в Беларуси

В Беларуси на данный момент зарегистрировано 15 политических партий. В июне этого года в стране могут зарегистрировать первую за долгое время еще одну партию – "Демократический Союз".

Ранее в сентябре 2020 года президент Александр Лукашенко поручил провести перерегистрацию существующих партий, так как последняя прошла в 1999 году.

© Sputnik
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В октябре Минюст запросил у политических партий информацию и документы о персональной численности, количестве и органах организационных структур. Ряд партий представили затребованную информацию, некоторые от этого требования отказались.

Выборы и протесты в Беларуси

После прошедших в Беларуси 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Беларуси в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

В Беларуси против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

Часть оппозиционных лидеров покинула республику и до настоящего времени находится за ее пределами.

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Теги: Минск
 
 
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По словам Слижевского, это общемировой подход, когда политическая партия, являясь организацией, которая участвует в формировании органов власти внутри страны, не...
 
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