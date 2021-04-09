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"Ласточки" между Москвой и Минском запустят 30 апреля
09.04.2021 15:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр – Sputnik. Скоростные поезда "Ласточка" начинают ходить между Москвой и Минском с 30 апреля, сообщает РЖД.
С этой даты холдинг назначит две пары новых скоростных международных поездов, они будут курсировать ежедневно. "Ласточки" будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Так, из Москвы они будут отбывать в 6:20 и прибывать в 13:10, а также в 16:00 и прибывать в 22:55. Время в пути составит около 7 часов. Продажа билетов откроется в ближайшее время.
Всем пассажирам старше 6 лет для въезда в Беларусь или Россию потребуется справка с отрицательным тестом на COVID-19, выданную не позднее, чем за 3 дня до даты начала поездки.
Москва - Минск: восстановление сообщения
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Кроме того, возобновляется поезд Гомель – Адлер. В первый рейс он отправится 27 апреля. Ожидается, что он будет ходить один раз в четыре дня. Билеты на него пока не поступили в продажу.
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Между странами постепенно снимаются ограничения на железнодорожные поездки, которые были введены еще в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.
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