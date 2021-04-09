С 30 апреля между Минском и Москвой будет курсировать «Ласточка». Время в пути займет менее 7 часов

Источник материала: Tut.by

Россия и Беларусь поэтапно возобновляют железнодорожное сообщение между странами. С 30 апреля «Российские железные дороги» запустят скоростной поезд «Ласточку», об этом сообщает пресс-служба РЖД.



Фото: пресс-центр РЖД

«С 30 апреля холдинг „РЖД“ назначит две пары новых скоростных международных поездов „Ласточка“ № 717/722 и № 721/718 Москва — Минск. „Ласточки“ сообщением Москва — Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день», — говорится в сообщении.

Отметим, что время в пути составит всего 6 часов 50 минут, тогда как в обычном поезде тот же путь занимает от 8 до 11 часов. Так, составы № 717/722 будут отправляться в 6.20 и приезжать в 13.10, совершая остановку в Смоленске. А № 721/718 станут отправляться в 16.00, и прибывать в 22.55. Остановки запланированы в Вязьме и Смоленске.

Что касается стоимости, то билет первого класса обойдется примерно в 80 рублей, второго — 55 рублей, но точную стоимость необходимо уточнять на сайте компании.

На маршруте будут курсировать скоростные электропоезда «Ласточка» в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении, где пассажирам будут доступны два класса обслуживания — бизнес и эконом.



Фото: пресс-центр РЖД

Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

Напомним, ранее в БелЖД Брестом и Санкт-Петербургом. И добавятся поезда в Москву">заявили, что с 13 апреля открывается сообщение между Брестом и Санкт-Петербургом, поезд будет курсировать каждый день. Также станет проще уехать из Минска в Москву и обратно: добавится несколько поездов. Кроме этого, в планах у Белорусской железной дороги с 27 апреля запустить поезд Минск — Адлер через Гомель.

Чтобы попасть на поезд, необходим ПЦР-тест с отрицательным результатом, сданный не ранее чем за 72 часа до поездки.