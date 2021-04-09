Стоимость на ПЦР-тест в аэропорту «отмотали» назад: он будет стоить, как и раньше

Источник материала: Tut.by

С 10 апреля лаборатория в аэропорту будет проводить ПЦР-тестирование на COVID-19 по прежним ценам. Ранее планировалось, что такой тест для выезжающих за границу белорусов будет стоить 95 рублей 17 копеек. Однако сейчас на сайте аэропорта появилась информация, что тест будет стоить, как и раньше — 39 рублей 80 копеек.



Фото: unsplash.com

Сообщалось , что с 10 апреля ПЦР-тест в микробиологической лаборатории в Национальном аэропорту для белорусов будет стоить 95 рублей 71 копейку, для иностранцев — 113 рублей 48 копеек.

Ранее стоимость такого теста составляла , по данным сайта Национального аэропорта:

для граждан Республики Беларусь — 39,80 белорусского рубля

для иностранных граждан — 57,58 белорусского рубля.

Однако стало известно, что стоимость не изменится. На сайте аэропорта появилась информация, что ПЦР-тест будет стоить, как и прежде — 39 рублей 80 копеек для белорусов.

Ранее возможное увеличение цены на ПЦР-тест в эфире телеканала ОНТ объяснили новой технологией. «Так называемый экспресс ПЦР-тест. Он более затратный, но значительно сокращает время ожидания результатов», — сказали в эфире.

С 10 апреля микробиологическая лаборатория в Национальном аэропорту выполняет ПЦР-тестирование на COVID-19 по предварительной электронной записи на сайте www.minsksanepid.by. Запись открывается по пятницам с 9.00 на семь дней следующей недели, сообщается на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Напомним, что как правило, в других странах в аэропортах ПЦР-тесты стоят дорого. Например, в аэропорту Франкфурта-на-Майне такой тест стоит от 69 до 139 евро, в зависимости от того, как быстро нужен результат.

Выезжающие за границу из Беларуси могут сделать ПЦР-тесты заранее и не в аэропорту. Это можно сделать как минимум в 24 госорганизациях страны. Там цена ПЦР-теста для выезжающих за границу белорусов — чуть более 40 рублей. Например, в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья для белорусов он обойдется в 45,11 рубля, для нерезидентов — 60,36 рубля.

Помимо ПЦР-тестов в аэропорту делают тесты на антиген SARS-CoV-2 (как и при ПЦР, это мазок), они проводятся с 06.30 до 17.30. Выдача результатов исследований осуществляется в течение 30 минут от момента забора материала и оформления документов. Но срок выдачи результата может быть увеличен при загруженности лаборатории. Некоторые страны при въезде принимают не только ПЦР-тест, но и тест на антиген. Эту информацию нужно уточнять индивидуально.

Стоимость этого исследования по состоянию на 10 апреля (по данным аэропорта):

для резидентов Республики Беларусь — 44 рубля 69 копеек;

для нерезидентов — 48 рублей 48 копеек.