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Стоимость на ПЦР-тест в аэропорту «отмотали» назад: он будет стоить, как и раньше
09.04.2021 15:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 10 апреля лаборатория в аэропорту будет проводить ПЦР-тестирование на COVID-19 по прежним ценам. Ранее планировалось, что такой тест для выезжающих за границу белорусов будет стоить 95 рублей 17 копеек. Однако сейчас на сайте аэропорта
Ранее стоимость такого теста
Однако стало известно, что стоимость не изменится. На
Ранее возможное увеличение цены на ПЦР-тест в
С 10 апреля микробиологическая лаборатория в Национальном аэропорту выполняет ПЦР-тестирование на COVID-19 по
Напомним, что как правило, в других странах в аэропортах ПЦР-тесты стоят дорого. Например, в аэропорту Франкфурта-на-Майне такой тест
Выезжающие за границу из Беларуси могут сделать ПЦР-тесты заранее и не в аэропорту. Это
Помимо ПЦР-тестов в аэропорту делают тесты на антиген SARS-CoV-2 (как и при ПЦР, это мазок), они проводятся с 06.30 до 17.30. Выдача результатов исследований осуществляется в течение 30 минут от момента забора материала и оформления документов. Но срок выдачи результата может быть увеличен при загруженности лаборатории. Некоторые страны при въезде принимают не только ПЦР-тест, но и тест на антиген. Эту информацию нужно уточнять индивидуально.
Стоимость этого исследования по состоянию на 10 апреля (по данным аэропорта):
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На сайте аэропорта появилась информация, что тест будет стоить, как и раньше - 39 рублей 80 копеек.
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