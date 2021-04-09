Страйкболисту из Минска дали четыре года «за подготовку к массовым беспорядкам»

Источник материала: Tut.by

Суд Заводского района 9 апреля огласил приговор политзаключенному Виталию Щербичу. Ему дали четыре года колонии усиленного режима. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» .



Виталий Щербич с семьей. Фото с сайта ПЦ «Вясна»

Суд признал Виталия Щербича виновным по ч.1 ст. 13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси (подготовка к массовым беспорядкам). Судья Анжела Костюкевич назначила ему наказание, которое и запрашивала прокурор Ольга Дендилевич — лишение свободы сроком на четыре года в колонии усиленного режима.

Виталия Щербича задержали 17 ноября прошлого года, после того, как у него дома прошел обыск. Дома у Щербича нашли дымовые шашки, петарды, «терка кустарного производства», аэрозоль со слезоточивым газом, пневматический пистолет, холостые патроны, страйкбольное оружие.

Из письменных материалов дела следует, что на Щербича вышли во время компьютерной разведки — оперативники изучали «деструктивные телеграм-каналы, где участники призывали к массовым беспорядкам, блокированию дорог, насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей». В одном из таких каналов, утверждает следствие, были обнаружены «деструктивные» сообщения с телефона Щербича и еще 66 человек, действия которых трактуют как преступные. Кроме того, по данным сотового оператора, телефон обвиняемого в августе и сентябре 2020 года находился в местах, где проходили «массовые беспорядки» (район площади Бангалор, улицы Сурганова, стелы).

Сам Щербич в суде заявил , что вину не признает, деструктивные комментарии не оставлял, в акциях протеста участия не принимал, не задерживался и не был привлечен к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Он также объяснил происхождение и предназначение всех предметов, найденных у него во время обыска, подчеркнув, что играет в страйкбол около 10 лет. По его словам, аэрозольное устройство «Пионер», которое содержит слезоточивый газ, приобрел его для защиты от нападения собак после нападения животного на него и детей в лесопарковой зоне у дома. Дымовые шашки он купил лет пять назад в одном из магазинов при распродаже армейского имущества.

— Петарды также применяются для имитации боевой обстановки, приобретались давно, с запасом, все не израсходовал, хранил на балконе, высоко на стеллажах, чтобы дети не дотянулись. Изъятый фитиль — это часть бытовой шашки, которая используется для дезинфекции и обработки помещения от плесени. Продается он в хозяйственном магазине. На даче хотели применить. Шашка с фитилем горит порядка 6 часов, дым дезинфицирует. Терка — кусок спичечного коробка, для воспламенения. Пневматический пистолет остался от отца, после его смерти я хранил его как память, давно не брал в руки, не знаю, рабочий ли он, пуль от него не было. Холостые патроны лет пять назад нашел во время исторической реконструкции на Линии Сталина.