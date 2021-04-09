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К "Неделе леса" присоединились сотрудники Исполкома СНГ

09.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Присоединиться к хорошему делу. Сегодня в Жодино встретились представители Исполнительного комитета СНГ, чтобы принять участие в акции "Неделя леса". Такая зеленая инициатива для сотрудников уже стала традицией - впервые к ежегодному форуму присоединились в 2008 году. Сегодня многонациональным составом высадили 6700 саженцев сосны и березы.

Завершится акция "Неделя леса" в выходные. Лесные хозяйства подведут итоги озеленения территорий. Всего в Минской области планируют засадить 5 тысяч гектаров леса - это около 35 миллионов саженцев.

 
 
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Присоединиться к хорошему делу. Сегодня в Жодино встретились представители Исполнительного комитета СНГ, чтобы принять участие в акции "Неделя леса". Такая...
 
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