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К "Неделе леса" присоединились сотрудники Исполкома СНГ
09.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Присоединиться к хорошему делу. Сегодня в Жодино встретились представители Исполнительного комитета СНГ, чтобы принять участие в акции "Неделя леса". Такая зеленая инициатива для сотрудников уже стала традицией - впервые к ежегодному форуму присоединились в 2008 году. Сегодня многонациональным составом высадили 6700 саженцев сосны и березы.
Завершится акция "Неделя леса" в выходные. Лесные хозяйства подведут итоги озеленения территорий. Всего в Минской области планируют засадить 5 тысяч гектаров леса - это около 35 миллионов саженцев.
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Присоединиться к хорошему делу. Сегодня в Жодино встретились представители Исполнительного комитета СНГ, чтобы принять участие в акции "Неделя леса". Такая...
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