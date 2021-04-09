Что раскрывают информационные фейки?

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Интернет-пространство нередко наполнено недостоверной, а порой и провокационной информацией. Всегда ли это происходит случайно, и какие выводы делают "заказчики"? О целях и особенностях технологий вброса рассказал в проекте "Скажинемолчи" экс-участник Национального забастовочного комитета Илья Бегун. 3И. Бегун: Эти люди проиграли, но считают себя умнее всех



Илья Бегун - участник учреждения "Круглый стол демократических сил": "Это очень простая стратегия проверки на подлинность. Фактчекинг. Кто-то размещает хайп-контент, но не проверяет на самом ли деле это так. Есть представители далеко уже не оппозиции, они представители уже экстремистских списков, и они эту информацию себе размещают. Как будто режим расшатался, прогнил... А оказалось, люди даже не понимают, что такое журналистика, что такое перепроверить факты. Да, для них формируются такие вот "удочки".



Все прекрасно понимают, что если в политическом вопросе одна из сторон проиграла, любой нормальный человек говорит: хорошо. Я подумаю, как сделать лучше. И к следующим выборам исправляют свои ошибки и делают что-то лучше. Но есть те, кто не делает это лучше, но они считают, что умнее всех. Но обычно показывают, что с точностью наоборот. Эти люди по сути уже проиграли. Что происходит с людьми, которые их подписчики, интернет-аудитория? Они уходят. Это естественный порядок вещей. Невозможно удерживать людей, если ты показываешь проигрыш".



По словам Ильи Бегуна, называть подобные синтетические источники распространения недостоверных сообщений средствами массовой информации невозможно. Нужно вовремя уметь признавать проигрыш.