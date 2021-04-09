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Что раскрывают информационные фейки?
09.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Интернет-пространство нередко наполнено недостоверной, а порой и провокационной информацией. Всегда ли это происходит случайно, и какие выводы делают "заказчики"? О целях и особенностях технологий вброса рассказал в проекте
Илья Бегун - участник учреждения "Круглый стол демократических сил": "Это очень простая стратегия проверки на подлинность. Фактчекинг. Кто-то размещает хайп-контент, но не проверяет на самом ли деле это так. Есть представители далеко уже не оппозиции, они представители уже экстремистских списков, и они эту информацию себе размещают. Как будто режим расшатался, прогнил... А оказалось, люди даже не понимают, что такое журналистика, что такое перепроверить факты. Да, для них формируются такие вот "удочки".
Все прекрасно понимают, что если в политическом вопросе одна из сторон проиграла, любой нормальный человек говорит: хорошо. Я подумаю, как сделать лучше. И к следующим выборам исправляют свои ошибки и делают что-то лучше. Но есть те, кто не делает это лучше, но они считают, что умнее всех. Но обычно показывают, что с точностью наоборот. Эти люди по сути уже проиграли. Что происходит с людьми, которые их подписчики, интернет-аудитория? Они уходят. Это естественный порядок вещей. Невозможно удерживать людей, если ты показываешь проигрыш".
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Интернет-пространство нередко наполнено недостоверной, а порой и провокационной информацией. Всегда ли это происходит случайно, и какие выводы делают "заказчики"?...
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