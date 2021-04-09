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У мемориала "Врата памяти" состоялся митинг-реквием, посвященный Дню освобождения узников фашистских концлагерей
09.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
День освобождения узников фашистских концлагерей ежегодно во всем мире отмечается 11 апреля. Дата связана с решающим событием 1945 года - это интернациональное восстание заключенных - был освобожден лагерь смерти Бухенвальд.
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У мемориала "Врата памяти" состоялся митинг-реквием, посвященный Дню освобождения узников фашистских концлагерей
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