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У мемориала "Врата памяти" состоялся митинг-реквием, посвященный Дню освобождения узников фашистских концлагерей

09.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тростенец - особое место памяти - только по официальным данным, со зверской жестокостью там были убиты более 206 тысяч человек. И сегодня у мемориала собрались те, кто прошел ужасы войны и фашистских лагерей - своей историей и болью они поделились с молодым поколением, представителями общественных организаций, с неравнодушными жителями Минска. Память погибших почтили минутой молчания, возложили цветы.

День освобождения узников фашистских концлагерей ежегодно во всем мире отмечается 11 апреля. Дата связана с решающим событием 1945 года -  это интернациональное восстание заключенных - был освобожден лагерь смерти Бухенвальд.

 
Теги: Минск
 
 
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Тростенец - особое место памяти - только по официальным данным, со зверской жестокостью там были убиты более 206 тысяч человек. И сегодня у мемориала собрались те, кто...
 
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