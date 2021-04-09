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Велосезон-2021 официально открыт в Минске

09.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Велосезон в Минске официально открыт. Старт ему сегодня дали участники массового велопробега. Представители руководства города и администраций районов (а это порядка 50 человек) еще до начала рабочего дня преодолели маршрут от аквапарка "Лебяжий" через весь проспект Победителей до площади Победы, возложили цветы к Вечному огню в память о жертвах фашистских концлагерей.

Столичные велодорожки объединят в единую сеть

Велосезон-2021 официально открыт в Минске

Напомним, в Минске активно развивается велоинфраструктура. К новому сезону появятся дополнительные места для парковки  шеринговых байков и электросамокатов.


 
Теги: Минск
 
 
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Велосезон в Минске официально открыт. Старт ему сегодня дали участники массового велопробега. Представители руководства города и администраций районов (а это...
 
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