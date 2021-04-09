Жителей Беларуси за год стало меньше на 60,6 тысяч человек – Белстат

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Численность населения стала меньше даже в Минске. Если в начале 2020-го в столице было 2 020 133 жителей, то на 1 января этого года - 2 009 786.

По данным Белстата , в начале этого года в Беларуси постоянно проживало около 9,35 миллиона человек. Это примерно на 60,6 тысяч меньше, чем годом раньше. Для сравнения, примерно столько же сейчас составляет население города Слуцка.

В статистическом бюллетене Белстата также есть информация за два предыдущих года с учетом переписи населения . К примеру, в начале 2020-го численность населения составляла 9 410 259 человек, а в начале 2019-го - 9 429 257.

Численность населения уменьшается на протяжении двух последних лет по всем стране кроме Минска и Минской области. Но даже здесь не все однозначно.

В Брестской области на начало этого года было 1 338 044 жителя (годом ранее - 1 347 240, в 2019-м - 1 350 834). Далее по областям:

Витебская - 1 120 364 (1 133 625 в 2020-м и 1 142 936 в 2019-м)

Гомельская: 1 375 286 (1 386 824 в 2020-м и 1 393 996 в 2019-м)

Гродненская: 1 017 976 (1 025 680 в 2020-м и 1 030 051 в 2019-м)

Могилевская: 1 014 843 (1 023 510 в 2020-м и 1 029 291 в 2019-м)

В Минске в начало 2019 года было 2 012 896 жителей, через год население выросло до 2 020 133. Но 1 января 2021-го этот показатель упал до 2 009 786.

А вот Минская область стабильно растет – единственный регион в стране. В 2019-м было 1 469 253 жителей, в 2020-м - 1 473 247, в 2021-м - 1 473 346.

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