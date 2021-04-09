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Жителей Беларуси за год стало меньше на 60,6 тысяч человек – Белстат
09.04.2021 17:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр – Sputnik. Численность населения стала меньше даже в Минске. Если в начале 2020-го в столице было 2 020 133 жителей, то на 1 января этого года - 2 009 786.
По данным
В статистическом бюллетене Белстата также есть информация за два предыдущих года с учетом
Численность населения уменьшается на протяжении двух последних лет по всем стране кроме Минска и Минской области. Но даже здесь не все однозначно.
В Брестской области на начало этого года было 1 338 044 жителя (годом ранее - 1 347 240, в 2019-м - 1 350 834). Далее по областям:
В Минске в начало 2019 года было 2 012 896 жителей, через год население выросло до 2 020 133. Но 1 января 2021-го этот показатель упал до 2 009 786.
А вот Минская область стабильно растет – единственный регион в стране. В 2019-м было 1 469 253 жителей, в 2020-м - 1 473 247, в 2021-м - 1 473 346.
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На 1 января 2021-го в Беларуси постоянно жили 9 349 645 человек, сообщает Белстат.
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