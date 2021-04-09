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В Витебске задержали минчанина, который «развел» более 100 человек на миллиард «старых» рублей

09.04.2021 17:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 8 апреля силовики задержали 42-летнего минчанина, которого обвиняют в крупном мошенничестве. Мужчина обманул более 100 человек на миллиард «старых» рублей, пообещав им участие в различных реалити-шоу, сообщает МВД.

По данным милиции, мужчина обманул более 100 человек, пообещав им участие в различных реалити-шоу. Жертвы лишились в общей сложности более миллиарда неденоминированных рублей.

Когда на мужчину завели уголовное дело за мошенничество, он скрылся в России. С 2016 года он находился в межгосударственном розыске.

Недавно фигурант вернулся в Беларусь и, как заявляет МВД, стал активно участвовать в уличных протестах в Минске. По данным милиции, он «призывал в интернете к блокированию дорог, забастовкам на предприятиях».

Мужчина находится в СИЗО Витебска, потом его отправят в Минск.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Когда на мужчину завели уголовное дело за мошенничество, он скрылся в России. С 2016 года он находился в межгосударственном розыске.
 
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