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В Минске судили сестер, которые были на летней террасе «МакДональдса» во время «хапуна»

09.04.2021 17:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 марта во время «хапуна» на Сурганова на летней террасе в «МакДональдсе» задержали двух сестер. Одна из них осуждена на 15 суток, второй сегодня дали штраф в 90 базовых. Подробности сообщает правозащитный центр «Весна» (лишенный регистрации в Беларуси).

27 марта двух сестер Дарью и Викторию задержали на улице Сурганова в то время, когда они пили кофе на летней террасе в «МакДональдсе», сообщают правозащитники. К ним подошли милиционеры и попросили показать паспорта. Паспортов у женщин с собой не было, поэтому их задержали.

Сестер отвезли в разные РУВД и составили протоколы за пикетирование в группе из 15 человек.

Позже Викторию выпустили, так как у нее есть несовершеннолетний сын, а Дарью повезли в ИВС.

Дарью осудили 29 марта в суде Центрального района. Судья Дмитрий Корсюк дал ей 15 суток.

9 апреля Виктория пришла в суд Фрунзенского района по повестке, ее дело рассматривала Алла Скуратович. Судья признала ее виновной по ч. 1 ст. 24.23 КоАП и оштрафовала на 90 базовых (2610 рублей).

 
 
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27 марта двух сестер Дарью и Викторию задержали на улице Сурганова в то время, когда они пили кофе на летней террасе в «МакДональдсе». К ним подошли милиционеры и...
 
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