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В пятиэтажке на Уборевича был пожар. В квартире обнаружен труп

09.04.2021 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятиэтажке на улице Уборевича, 130 был пожар. В горящей квартире обнаружен труп. Подробности сообщает МЧС.


Фото: МЧС

На третьем этаже дома на Уборевича, 130 было загорание квартиры и балкона, также горел балкон на четвертом этаже дома. В горящей квартире спасатели обнаружили труп. Пожар ликвидирован.

Сообщается, что подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
 
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На третьем этаже дома на Уборевича, 130 было загорание квартиры и балкона, также горел балкон на четвертом этаже дома. В горящей квартире спасатели обнаружили труп.
 
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