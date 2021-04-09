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В пятиэтажке на Уборевича был пожар. В квартире обнаружен труп
09.04.2021 18:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятиэтажке на улице Уборевича, 130 был пожар. В горящей квартире обнаружен труп. Подробности
На третьем этаже дома на Уборевича, 130 было загорание квартиры и балкона, также горел балкон на четвертом этаже дома. В горящей квартире спасатели обнаружили труп. Пожар ликвидирован.Сообщается, что подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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На третьем этаже дома на Уборевича, 130 было загорание квартиры и балкона, также горел балкон на четвертом этаже дома. В горящей квартире спасатели обнаружили труп.
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