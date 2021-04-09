Прокурор: протесты в Беларуси начались и из-за блогеров из Бреста. Обвиняемых лишили слова в суде

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 9 апреля завершилось судебное следствие над брестскими блогерами Сергеем Петрухиным и Александром Кабановым. 14 апреля судья суда Октябрьского района Могилева Ольга Кравченко вынесет им приговор. Рассказываем, что было во время прений и почему обвиняемым так и не дали слово.



Фото: Наша Ніва

Во время прений гособвинитель Татьяна Амосова запросила для Кабанова и Петрухина максимально возможные по статьям, по которым их обвиняют, сроки. А именно — по 3 года в колонии общего режима. Петрухина еще и обязать выплатить штраф по приговору суда Бреста в 360 базовых (10 440 руб.). Иск омоновца к подсудимым в сумме 1,5 тысячи рублей удовлетворить в полном объеме.

Если описывать причину уголовного преследования брестских блогеров в целом, то следствие считает, что массовые протесты по всей Беларуси в 2020 году начались в том числе именно из-за Петрухина и Кабанова, которые действовали в связке с Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем, Павлом Северинцем.

Защита фигурантов дела назвала все обвинения домыслами, назвала приведенные гособвинителем факты вырванными из контекста и не относящимися к Петрухину и Кабанову и настаивает на прекращении уголовного преследования.

Гособвинение: целенаправленно создали в стране общественно-политическую напряженность

Напомним, Сергея Петрухина и Александра Кабанова обвиняют по ч. 1 ст. 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», ст. 369 «Оскорбление представителя власти» УК РБ. Петрухина также обвиняют в оскорблении судьи (ст. 391 УК РБ).

Почему следствие и гособвинение пришли к выводу о том, что брестские блогеры Петрухин и Кабанов вызвали волну протестов в Беларуси, подробно рассказала гособвинитель Амосова. Логическая цепочка такова.

Петрухин и Кабанов снимали видеоролики о проблемах Брестской области и протестах брестчан против строительства аккумуляторного завода и выкладывали их на Youtube-канал «Народный репортер». В 2019 году они познакомились с Сергеем Тихановским и встретились с ним 14 августа в деревне Городище Пинского района — это подтвердил биллинг сотовых операторов.



Александр Кабанов — справа с мегафоном. Брест, 12 апреля 2019 года, протест против строительства аккумуляторного завода. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Кабанов не оспаривал факта совместного с Петрухиным знакомства с Тихановским в 2019 году по инициативе Тихановского. Он указал, что Тихановский проявил к ним интерес именно в связи с их блогерской деятельностью по ведению канала «Народный репортер». И на первой личной встрече передал им с Петрухиным 100 рублей, — сказала гособвинитель.

Далее Амосова сказала, что «Кабанов встречался с Тихановским неоднократно», но привела в пример лишь один такой факт — «в 2020 году в Бресте во время протестной акции, сопровождавшейся прямым стримом Тихановского». Кабанов тогда дал Тихановскому интервью, уточнила гособвинитель.

Возможно, Амосова имела в виду приезд Тихановского 12 апреля на протест горожан против строительства аккумуляторного завода. После Тихановский и опубликовал об этом видеоролик под названием «Протесты в Бресте уже не против завода, а теперь против власти» .

В обвинении указано, что далее Кабанов и Тихановский общались в мессенджерах — обсуждали канал «Страна для жизни», намерение Тихановского участвовать в президентских выборах, оказание Кабановым помощи в проведение пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Эту переписку извлекли из телефонов блогеров.

Далее гособвинитель привела в качестве «неопровержимых и достоверных доказательств» вины Петрухина и Кабанова материалы оперативно-розыскных мероприятий. А именно — прослушку и переписку нескольких человек. Сергея Тихановского с Владимиром Статкевичем — о планах встретиться в Минске и Бресте, об организации пикетов по сбору подписей во время президентской кампании. Комментарии по телефону Статкевича журналистам о его видении президентской кампании и планах на нее.

Обстоятельно Амосова остановилась на стратегии «Народнай грамады», которую опубликовал Статкевич во время президентской кампании. В ней он по пунктам расписал, как следует действовать, если — точнее, когда — его не зарегистрируют кандидатом в президенты: выходить на протесты.

Связь между всеми этими людьми и событиями следствие установило такую. Брестские блогеры Петрухин и Кабанов начинают выкладывать видео на политические темы после встречи с Тихановским (точнее, через 8 месяцев после нее). Они участвуют в сборе подписей во время президентской кампании. А раз Тихановский общался со Статкевичем, который заявлял в стратегии о массовых протестах, в том числе обсуждали, что эти самые протесты могут начаться, то «целью деятельности Тихановского, Статкевича и иных вовлеченных ими в такую деятельность лиц являлась дестабилизация обстановки в Республике Беларусь в период электоральной кампании 2020 года».

— Регистрация инициативных групп и проведение пикетов являлись ширмой для реальных действий, связанных с организацией проведения масштабных продолжительных протестных акций по всей республике, которые следовало начать одновременно со стартом избирательной кампании, — сказала Амосова.

А Петрухин и Кабанов в том числе «совместно осуществляли согласованную целенаправленную деятельность по созданию в стране накануне выборов 2020 года общественно-политической напряженности, формированию у граждан республики ложного представления о нелегитимности действий представителей органов власти и управления, в том числе действий высших должностных лиц страны, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов».

Доказательствами того, что Петрухин и Кабанов согласовывали свои действия с Тихановским, гособвинение назвало также «совместное участие в акциях, размещение роликов со стримов, фото Тихановского и название его канала „Страна для жизни“ на канале „Народный репортер“, ссылка там же на канал Тихановского, использование промо-продукции с логотипом канала Тихановского». А также то, что обвиняемые оставляли сообщения в чате телеграм-канала «Брест для жизни», который «является частью структуры Тихановского «Страна для жизни».

Что касается оскорбления представителя власти, то речь идет об инспекторе отделения специальной подготовки могилевского ОМОН капитане милиции. Он участвовал в задержании Сергея Тихановского под Могилевом 6 мая и его фото было размещено на YouTube-канале «Народный репортер» с оскорбительными комментариями.

Автушенко настаивает на том, что комментарий к фильму демонизирует его и оскорбляет его честь и достоинство. Силовик сообщил суду, что его соседи перестали разговаривать с его родителями после появления фотографии.

«Я стал переживать за своих близких и друзей, потому что я представитель правоохранительных органов и боюсь, что третьи лица могут им навредить», — заявлял в суде Виталий Автушенко.

Еще один пострадавший — судья Брестского областного суда Андрей Лещенко. Согласно обвинительному заключению, его оскорбил Сергей Петрухин, разместив видео с административного процесса и оскорбительный комментарий под ним на своей странице «Вконтакте».

Защита: нет логики в обвинении, события и фразы вырваны из контекста



Фото: фейсбук Александра Кабанова

Адвокат Петрухина подчеркнула, что ее подзащитный не участвовал в судебных заседаниях после того, как их с Кабановым удалили из зала за нарушение порядка. Петрухин не раз писал ходатайства о том, чтобы его выслушали, однако судья отклонила все ходатайства. При этом он не давал показания на предварительном следствии, указав, что будет делать это в суде. Он смог лишь дать письменные объяснения из суда — общие, но не по конкретным фактам.

При этом, уточнила адвокат, фигурант дела не должен доказывать свою невиновность. Это сторона обвинения должна предоставить неопровержимые доказательства вины.

— Всего 12 томов дела, из них три являются характеризующим материалом на Кабанова и Петрухина. Несколько томов — это протоколы задержаний, обысков, мер пресечения, статистические данные, материалы административных дел. А также это огромный объем материалов дела, связанных с описью, просмотром и прослушиванием аудио- и видеозаписей, — сказала адвокат Петрухина.

Адвокаты подчеркнули, что так как суд отказался от допроса обвиняемых, так и не допустив их к слушанию, то и защите, и гособвинителю, и суду придется анализировать лишь имеющиеся данные. А приговор не может быть основан на чьих бы то ни было домыслах.

Тем не менее, представленные в суде гособвинителем доказательства участия Петрухина и Кабанова в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, защита считает абсурдными и ничем не подтвержденными.

Они указывают на то, что в деле нет доказательств того, что блогеры координировали свои действия с Тихановским — это лишь слова и домыслы обвинения, в основу которых легло общение третьих лиц — Тихановского со Статкевичем, Статкевича с журналистами. Более того, с момента встречи блогеров в Пинском районе они не общались с Тихановским месяцами — по крайней мере, в деле нет таких доказательств.

Факт передачи ста рублей есть лишь со слов одного из обвиняемых, но не указаны ни обстоятельства передачи денег Тихановским, ни цели и намерения, так что говорить о какой-либо корысти неверно, как и принимать упоминание о деньгах как состоявшийся факт.

Переписка и разговоры блогеров, по словам адвокатов, также приведены обвинением отрывками, то есть вырваны из контекста, так что не представляется возможным корректно проанализировать их. Более того, неизвестно, законно ли добыты эти данные, так как гособвинение не предоставило материалы, в какой период силовики прослушивали телефоны фигурантов дела.

Нет доказательств и того, разделяли ли обвиняемые идеи Статкевича, о которых говорит обвинение, подчеркнули адвокаты. По их мнению, для установления, были ли вообще как-то связаны обвиняемые с Тихановским, Статкевичем, Северинцем, следовало допросить этих людей, но суд отклонил ходатайства защиты о вызове тех в суд в качестве свидетелей.

Адвокат Кабанова указала и на то, что в основу уголовного дела легло также участие обвиняемого в несанкционированных массовых мероприятиях в Бресте летом 2019 года, хотя по этим фактам он уже привлекался к ответственности. Его действия квалифицировали как административное правонарушение, суд вынес решение о наказании арестом. А это означает, что во второй раз привлекать блогера к ответственности за одно и то же деяние незаконно.

Кроме того, ряд видеороликов на канале «Народный репортер» выходили, когда Кабанов отбывал административный арест, потому неверно указывать их в качестве материала для обвинения. Защита указала также на то, что в ряде роликов блогеры говорят о недопустимости нарушения закона всеми гражданами страны, в том числе чиновниками и силовиками. А ролики с критикой существующей власти они выпускали в связи со своей гражданской позицией, выражение которой разрешает Конституция Беларуси.



Фото: Станислав Коршунов

Защита указала на то, что в суде не были допрошены как свидетели люди, которые, по материалам гособвинения, вышли на протесты по всей стране. Адвокаты уточнили, что если уж обвинение говорит о том, что блогеры «манипулировали сознанием людей» и с помощью своих роликов заставили кого-то выйти на протест, то эти люди должны быть представлены суду, иначе это обвинение голословно.

В материалах дела также имеются ответы из Брестского облавтотранса, из костела и различных организаций, которые находятся на площади Ленина в Бресте, о том, что 12 и 19 апреля их работа не была нарушена, хотя об этом говорится в обвинении.

Что касается обвинения в оскорблении сотрудника милиции Автушенко, то защита указала, что тот заявил об оскорблении только после того, как материалы дела потерпевшему показал следователь. Та же ситуация и с судьей Лещенко. Оба обвиняемых заявили о том, что не признают своей вины по всем обвинениям, а Петрухин отдельно указал, что он лично ничего не размещал об Автушенко и что не только у них есть доступ к каналу «Народный репортер» — ролики на нем ведь выходят и после задержания блогеров.

Выступить с последним словом обвиняемым не дали: судья Ольга Кравченко посчитала, что участия защиты достаточно. Приговор огласят в среду, 14 апреля, в 10.00. Вероятнее всего, обвиняемых Сергея Петрухина и Александра Кабанова и на него не допустят.