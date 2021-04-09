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Животные столичного зоопарка встречают весну
09.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Приближение климатической весны чувствуют все. В Минском зоопарке с зимней спячки вышел медведь Тристан. Косолапому поменяли рацион, сейчас он активно набирает массу. Животное предпочитает батон и грецкий орех.
Из спячки вышли барсуки, более активными стали енотовидные собаки и еноты. Пополнение ждет и семья овец. В вольере с родителями подрастает маленькая лама.
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Приближение климатической весны чувствуют все. В Минском зоопарке с зимней спячки вышел медведь Тристан. Косолапому поменяли рацион, сейчас он активно набирает...
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