Животные столичного зоопарка встречают весну

Источник материала: БT

Приближение климатической весны чувствуют все. В Минском зоопарке с зимней спячки вышел медведь Тристан. Косолапому поменяли рацион, сейчас он активно набирает массу. Животное предпочитает батон и грецкий орех.

Из спячки вышли барсуки, более активными стали енотовидные собаки и еноты. Пополнение ждет и семья овец. В вольере с родителями подрастает маленькая лама.