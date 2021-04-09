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На выходных в столице до + 16°С
09.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Переменчивый апрель меняет настроение. Снежный покров сменил солнечную и тихую погоду. В выходные в столице и области - до 16 градусов тепла. Обойдется без заморозков и ночью. В субботу будет облачно и без осадков. Днем воздух прогреется до 12 со знаком плюс. Комфортная погода ожидается в Минске и регионе и в воскресенье.
Ясная погода и до 15 градусов тепла ожидается в начале следующей недели.
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Переменчивый апрель меняет настроение. Снежный покров сменил солнечную и тихую погоду. В выходные в столице и области - до 16 градусов тепла. Обойдется без...
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