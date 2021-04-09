ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На выходных в столице до + 16°С

09.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Переменчивый апрель меняет настроение. Снежный покров сменил солнечную и тихую погоду. В выходные в столице и области - до 16 градусов тепла. Обойдется без заморозков и ночью. В субботу будет облачно и без осадков. Днем воздух прогреется до 12 со знаком плюс. Комфортная погода ожидается в Минске и регионе и в воскресенье.

Ясная погода и до 15 градусов тепла ожидается в начале следующей недели.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переменчивый апрель меняет настроение. Снежный покров сменил солнечную и тихую погоду. В выходные в столице и области - до 16 градусов тепла. Обойдется без...
 
Новости дня
Новости общества
 
С 30 апреля между Минском и Москвой будет курсировать «Ласточка». Время в пути займет менее 7 часов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by