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Озеленение МКАД: декоративный эффект и польза

09.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Полтысячи декоративных растений высадили на МКАД. Речь об участке Советского и Центрального районов столицы. Подбирали устойчивые к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Новые насаждения теперь имеют потребность в дополнительном поливе, подкормке и прополке. Если же приживутся, особый уход будет необходим только в жару.

Озеленение кольцевой автодороги - тенденция последних лет. Только осенью в Минске высадили около 60 тысяч кустов. При этом зеленые композиции - не просто декор. Их корневая система укрепляет почву, а также защищает от разрушения водными потоками.

 
Теги: Минск
 
 
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Полтысячи декоративных растений высадили на МКАД. Речь об участке Советского и Центрального районов столицы. Подбирали устойчивые к воздействию неблагоприятных...
 
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