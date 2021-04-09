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Реабилитация нацизма в Беларуси недопустима

09.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Важный этап в противодействии реабилитации нацизма и пресечения попытки обесценивания исторической правды - такими назвал генеральный прокурор основания для возбуждения уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. При этом главными целями Андрей Швед назвал установление социальной и исторической справедливости, устранение белых пятен в истории, укрепление конституционного строя и национальной безопасности страны. В основе решения - сведения о миллионах жертв на территории Беларуси от рук немецких оккупантов и их пособников. Планируется, что расследование позволит выяснить имена конкретных преступников, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в концлагерях и гетто, массовый угон населения Беларуси в немецкое рабство.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси: "Общественность недостаточно осведомлена о ряде фактов геноцида, совершенных националистическими бандформированиями сообщников фашистов. Это, в свою очередь, создает почву для их героизации и попыток разрушить ценности, на которых строится белорусская государственность. Безнаказанность порождает новые преступления. Возбуждение уголовного дела по фактам злодеяний в отношении мирного населения Беларуси - важный этап в противодействии реабилитации нацизма".

По словам Андрея Шведа, Генпрокуратура планирует проводить раскопки в местах массового уничтожения мирного населения Беларуси. В это же время, ведомство воспользуется соглашениями об оказании международно-правовой помощи и сделает запросы документов в российских, немецких архивах и других зарубежных источниках. Следствие займется составлением списков всех умерших и ныне здравствующих преступников. Планируется направить запросы в те государства, где они проживают, и ставить вопрос об их выдаче для открытого суда на территории Беларуси.

 
 
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Важный этап в противодействии реабилитации нацизма и пресечения попытки обесценивания исторической правды - такими назвал генеральный прокурор основания для...
 
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