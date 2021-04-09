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Прогноз погоды на 10 апреля
09.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления и поступление теплой воздушной массы с юго-запада Европы. Лишь днем по северо-западу скажется влияние малоактивного фронтального раздела.
Днем 10 апреля (суббота) в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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Погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления и поступление теплой воздушной массы с юго-запада Европы. Лишь днем по...
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