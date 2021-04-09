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Лукашенко направил соболезнования королеве Елизавете II

09.04.2021 19:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II.

© AP / Leslie Priest
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"От имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования вам, членам вашей семьи и всем гражданам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в связи со смертью Его Высочества Принца Филиппа, герцога Эдинбургского", – говорится в соболезновании.

Он отметил, что значимый государственный деятель, основатель многочисленных общественных инициатив, принц Филипп внес весомый вклад в укрепление Великобритании.

"Будучи активным до последнего дня, он посвятил жизнь достойным делам и служению людям, а также оказал безграничную поддержку своей стране", – подчеркнул Лукашенко

По словам президента, особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. "Принц Филипп проявил исключительные мужество и отвагу в годы Второй мировой войны. Восхваляем подвиг Его Королевского Высочества во время борьбы против фашизма", – говорится в соболезновании.

"Разделяю ваше горе и надеюсь, что народ Соединенного Королевства сумеет мужественно перенести эту невосполнимую утрату", – отметил Лукашенко.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. О его кончине сообщил Букингемский дворец. Похороны мужа королевы не будут государственными и пройдут в узком кругу в Виндзоре. О дате и времени пока ничего не известно.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент отметил подвиг Его Королевского Высочества Принца Филиппа во время борьбы против фашизма.
 
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