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Самые острые темы последнего времени - в новом проекте АТН "Вопрос номер один"
09.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКто и зачем стремится расшатать обстановку в Беларуси? Какие цели преследует Запад, пытаясь героизировать военных преступников? Как призывы к санкциям отразятся на жизни белорусов? Самые острые темы последнего времени - в новом проекте АТН "Вопрос номер один". Кто на него ответит, узнаете в субботу в 19:00.
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Кто и зачем стремится расшатать обстановку в Беларуси? Какие цели преследует Запад, пытаясь героизировать военных преступников? Как призывы к санкциям отразятся...
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