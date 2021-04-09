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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые острые темы последнего времени - в новом проекте АТН "Вопрос номер один" Кто и зачем стремится расшатать обстановку в Беларуси? Какие цели преследует Запад, пытаясь героизировать военных преступников? Как призывы к санкциям отразятся...

Кто и зачем стремится расшатать обстановку в Беларуси? Какие цели преследует Запад, пытаясь героизировать военных преступников? Как призывы к санкциям отразятся на жизни белорусов? Самые острые темы последнего времени - в новом проекте АТН "Вопрос номер один". Кто на него ответит, узнаете