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Миссия на МКС продлится 191 сутки

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На МКС прибыл новый экипаж во главе с Олегом Новицким Космический корабль "Гагарин" успешно состыковался с МКС. Возглавил миссию наш соотечественник Олег Новицкий. Также на орбиту доставлены космонавт Роскосмоса...

Космический корабль "Гагарин" успешно состыковался с МКС. Возглавил миссию наш соотечественник Олег Новицкий. Также на орбиту доставлены космонавт Роскосмоса Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ванде Хай. Момент стыковки корабля с МКС транслировали в прямом эфире.По плану, космонавты должны провести около 50 научных экспериментов и выполнить несколько выходов в открытый космос. Корабль вернется на Землю 17 апреля - в составе будут Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс.