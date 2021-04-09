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На МКС прибыл новый экипаж во главе с Олегом Новицким
09.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКосмический корабль "Гагарин" успешно состыковался с МКС. Возглавил миссию наш соотечественник Олег Новицкий. Также на орбиту доставлены космонавт Роскосмоса Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ванде Хай. Момент стыковки корабля с МКС транслировали в прямом эфире.
Миссия на МКС продлится 191 суткиПо плану, космонавты должны провести около 50 научных экспериментов и выполнить несколько выходов в открытый космос. Корабль вернется на Землю 17 апреля - в составе будут Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс.
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Космический корабль "Гагарин" успешно состыковался с МКС. Возглавил миссию наш соотечественник Олег Новицкий. Также на орбиту доставлены космонавт Роскосмоса...
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