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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как историческая память помогает жить в современном мире, рассуждают в "Клубе редакторов" Почему геноцид белорусов в годы войны - это то, о чем важно и нужно знать всем? Как историческая память помогает народу жить в современном мире? Об этом и не только...

Почему геноцид белорусов в годы войны - это то, о чем важно и нужно знать всем? Как историческая память помогает народу жить в современном мире? Об этом и не только рассуждают эксперты и гости "Клуба редакторов".Ради чего некоторые страны готовы отказаться от звания народа-победителя? Ход Генпрокуратуры как встряска для памяти. А также - какие методы используют для переформатирования сознания целых поколений? Как некоммерческие организации скупают лояльность и принуждают к своим ценностям? И кому это нужно - вопрос, над которым стоит задуматься.Также в центре внимания - развитие политической системы. Плюсы и риски партийного строительства: как из хорошего начинания не породить коррупционного монстра? Все ответы -сразу после