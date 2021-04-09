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Как историческая память помогает жить в современном мире, рассуждают в "Клубе редакторов"

09.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почему геноцид белорусов в годы войны -  это то, о чем важно и нужно знать всем? Как  историческая память помогает народу жить в современном мире? Об этом и не только рассуждают эксперты и гости "Клуба редакторов".

Ради чего некоторые страны готовы отказаться от звания народа-победителя? Ход Генпрокуратуры как встряска для памяти. А также - какие методы используют для переформатирования сознания целых поколений? Как некоммерческие организации скупают лояльность и принуждают к своим ценностям? И кому это нужно - вопрос, над которым стоит задуматься.

Также в центре внимания - развитие политической системы. Плюсы и риски партийного строительства: как из хорошего начинания не породить коррупционного монстра? Все ответы - в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".

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Почему геноцид белорусов в годы войны -  это то, о чем важно и нужно знать всем? Как  историческая память помогает народу жить в современном мире? Об этом и не только...
 
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