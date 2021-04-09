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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уголовное дело за оскорбление в телеграм-канале В Пинске оперативники нашли женщину, оскорбившую помощника прокурора. Она стала фигуранткой уголовного дела. Сообщается, что комментарий она опубликовала в...

В Пинске оперативники нашли женщину, оскорбившую помощника прокурора. Она стала фигуранткой уголовного дела. Сообщается, что комментарий она опубликовала в экстремистском телеграм-канале. Женщине 27 лет, и, несмотря на декретный отпуск, она участвует в неформальном движении деструктивного толка, а также придерживается ультралевых антифашистских взглядов.