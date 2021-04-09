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Задержан участник массовых беспорядков в Бресте
09.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗадержан очередной участник так называемого хоровода в Бресте. По информации МВД, в сентябре 20-летний молодой человек находился в агрессивно настроенной толпе на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, выкрикивал лозунги, сидел на дороге, блокируя движение транспорта. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за участие в беспорядках.
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Задержан очередной участник так называемого хоровода в Бресте. По информации МВД, в сентябре 20-летний молодой человек находился в агрессивно настроенной толпе на...
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