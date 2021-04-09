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Митинг-реквием ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей сегодня прошел в Тростенце
09.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Напоминание нынешним и будущим поколениям. Митинг-реквием ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей сегодня прошел в
День освобождения узников фашистских концлагерей ежегодно во всем мире отмечается 11 апреля. Связана дата с освобождением Бухенвальда в 1945-м. Всего же насчитывалось более 14 тыс. лагерей смерти, значительная часть - на территории Беларуси.
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Напоминание нынешним и будущим поколениям. Митинг-реквием ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей сегодня прошел в Тростенце. Это особое место памяти:...
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