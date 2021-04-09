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Митинг-реквием ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей сегодня прошел в Тростенце

09.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Напоминание нынешним и будущим поколениям. Митинг-реквием ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей сегодня прошел в Тростенце. Это особое место памяти: более 206 тыс. человек были замучены в годы военного лихолетья. И сегодня у мемориала "Ворота памяти" собрались те, кто прошел ужасы войны и фашистских лагерей: своей историей и болью они поделились с молодым поколением, представителями общественных организаций, с неравнодушными жителями. Память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы.

День освобождения узников фашистских концлагерей ежегодно во всем мире отмечается 11 апреля. Связана дата с освобождением Бухенвальда в 1945-м. Всего же насчитывалось более 14 тыс. лагерей смерти, значительная часть - на территории Беларуси.

 
 
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Напоминание нынешним и будущим поколениям. Митинг-реквием ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей сегодня прошел в Тростенце. Это особое место памяти:...
 
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