«Претензии оказались очередным массовым вбросом». МВД - о жалобах на условия в ИВС на Окрестина и в Жодино

Источник материала: Tut.by

В МВД Беларуси сообщили, что в изоляторах временного содержания Минска и Жодино провели проверки после публикаций в интернете рассказов освободившихся оттуда людей об условиях содержания.



Кадр: видео пресс-службы МВД Беларуси

Напомним, в последние дни появились сообщения об ухудшении условий содержания в столичном ЦИП на Окрестина и жодинском ИВС. Те, кто недавно оттуда освободился, рассказали о своем опыте . Люди жаловались на отсутствие матрасов и прогулок, жару и духоту в перенаселенной более чем в три раза камере в ЦИП на Окрестина и холод в Жодино, говорили освободившиеся и о «мерах физического воздействия», а также о том, что на пол в камерах выливают ведро с концентрированным раствором хлорки, из-за чего в камере становится трудно дышать.

7 апреля председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов, который 15 суток провел в ЦИП на Окрестина, рассказал «Радыё Свабода» об условиях содержания. Он также рассказывал про хлорку, отсутствие матрасов, постоянно включенный свет, а также переполненность камер.

Что говорят в милиции

«Претензии оказались очередным массовым вбросом. Подтверждение тому: опрос сокамерников тех, кто жаловался на „пытки“ хлоркой. Еще один достоверный факт — ни у кого из постояльцев ожогов глаз, затрудненного дыхания или других симптомов отравления этим веществом нет! Равно как не зафиксировано и фактов обращения за медицинской помощью по таким поводам», — сообщают в пресс-службе МВД.

В ведомстве заявили, что в рамках проведения профилактических мероприятий по недопущению распространения COVID-19 все помещения регулярно обрабатываются дезсредствами на основе хлорки, разбавленной в необходимой пропорции. По данным МВД, в это время людей из камер выводят.



Кадр: видео пресс-службы МВД Беларуси

«К слову, принимаемые меры способствуют тому, что эпидемиологическая обстановка в этих заведениях улучшилась. А для того, чтобы убрать неприятные запахи, достаточно встать с кровати, взять соответствующий инвентарь и навести порядок! Законодательно закреплено, что администрация учреждений вправе привлекать к уборке камер содержащихся в них административно арестованных», — сказано в сообщении.

МВД также опубликовало видео из ЦИП с комментариями работников изолятора, а также нескольких содержащихся там мужчин.

Замначальника ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии ДФИТ МВД Республики Беларусь» Ольга Уткина заявила, что в ЦИП и ИВС используются дезсредства, которые разрешены для применения в нашей стране.



Кадр: видео пресс-службы МВД Беларуси

— При приготовлении рабочих растворов дезинфицирующих средств соблюдается концентрация, соблюдается экспозиция воздействия этих средств. Каких-либо жалоб на затрудненное дыхание, ожоги не поступало со стороны лиц, которые находятся в этих учреждениях.

По ее словам, при применении дезсредств с содержанием хлора может быть характерный запах, но это «нормальное явление, которое не приносит никаких побочных эффектов для человека».



Кадр: видео пресс-службы МВД Беларуси

Один из административно арестованных, Валерий, со скрытым лицом говорит на камеру: «Там довольно слабенький такой раствор, он для рук не опасен. Это специально, чтобы помыть пол». На уточняющий вопрос о том, есть ли раздражение или аллергия после него, говорит: «Да вроде нет».

Другой мужчина, Егор, говорит, что «запах такой, как в поликлинике после уборки, который держится буквально 5−10 минут». По его словам, уборка проходит ежедневно: «2−3 раза в день, выдают хлорку, метелки, все, что надо, то — есть». Также, по его словам, выдают туалетную бумагу.

— Как правило, исключительно только содержащиеся за нарушение порядка проведения массовых мероприятий лица не желают соблюдать распорядок дня, делать в камерах уборку. И только от них данные жалобы исходят, — заявил начальник ЦИП МОБ ГУВД Мингорисполкома Евгений Шапетько.



Кадр: видео пресс-службы МВД Беларуси

Егор говорит, что если арестованный не получил передачу — значит, ему ее не принесли близкие. Валерий утверждает, что все передачи доходили, до отбывающих «сутки» в том числе и в Жодино.

— Прием передач осуществляется по четвергам. Любой желающий в любое удобное для него время, не создавая ажиотажа возле учреждения, имеет полное право передать передачу находящемуся здесь близкому родственнику. При этом надо иметь документ, удостоверяющий личность. Отказы в приеме передач, не регламентированные законодательством, исключены. Изучив устные замечания родственников об отказе в приеме таких предметов, как, например, карточные игры, сканворды, прошу с пониманием относиться к ограничениям данного вида печатной продукции для передачи ввиду того, что лица, которые находятся в камерах, попросту с таким количеством печатной продукции не могут справиться, не могут соблюдать элементарный порядок в камерах, — говорит начальник ЦИП.

По словам мужчин, которые содержатся на Окрестина, белье меняют раз в семь дней, по субботам, матрасы и подушки в камерах имеются, а переполненности камер нет.



Кадр: видео пресс-службы МВД Беларуси

Ольга Уткина рассказала, что специалисты ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии ДФИТ МВД Республики Беларусь» при проведении мониторингов контролируют состояние организации питания, коммунально-бытового обеспечения данных учреждений, качественное оказание медпомощи. Также она заявила, что в ЦИП и изоляторах временного содержания созданы необходимые условия для изоляции граждан с признаками острого инфекционного заболевания.



Кадр: видео пресс-службы МВД Беларуси

— Для этого всегда имеется отдельная камера, куда можно поместить человека с целью осмотра его фельдшером данных учреждений либо, если это необходимо, вызова бригады скорой медпомощи и госпитализации, — сказала Уткина.