Источник материала: БT

Объединиться в единой молитве смогут белорусы

Межконфессиональная акция стартует 11 апреля в 7:30

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый канал Белорусского радио предоставит утренний эфир воскресенья католикам и православным Объединиться в единой молитве смогут белорусы Первый национальный канал Белорусского радио предоставит утренний эфир воскресенья православной и католической...

Первый национальный канал Белорусского радио предоставит утренний эфир воскресенья православной и католической конфессиям. Таким образом впервые состоится общехристианский молебен в полтора часа во имя сохранения мира и единства всего белорусского народа. Инициатива от самих христиан. Многие из-за пандемии не могут посещать храмы и присутствовать на службах. Особенно много писем с просьбой проповедей по радио слушатели прислали после Всебелорусской молитвы о жертвах Хатыни.В это воскресеньес библейским сюжетом выступят представители православной церкви. Обращение к народу Беларуси "О мире и единстве" прозвучит от митрополита Вениамина. Эстафету примет прямой эфир от католиков.