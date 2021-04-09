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Первый канал Белорусского радио предоставит утренний эфир воскресенья католикам и православным
09.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Объединиться в единой молитве смогут белорусыПервый национальный канал Белорусского радио предоставит утренний эфир воскресенья православной и католической конфессиям. Таким образом впервые состоится общехристианский молебен в полтора часа во имя сохранения мира и единства всего белорусского народа. Инициатива от самих христиан. Многие из-за пандемии не могут посещать храмы и присутствовать на службах. Особенно много писем с просьбой проповедей по радио слушатели прислали после Всебелорусской молитвы о жертвах Хатыни.
Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио: "Люди выражают свою озабоченность тем, как пытаются в нашей стране расколоть общество. И много писем нам пришло от верующих. Люди высказываются за то, что для них очень важно сейчас объединиться в единой молитве, чтобы обратиться ко Всевышнему и преодолеть попытки раскола. Мы вели подготовку к этой акции в течение продолжительного времени, нам нужно было согласовать очень многие моменты. Технологически это достаточно сложно. Нужно было найти эфирное время. И мы выбрали такой период между католической и православной Пасхой".
Межконфессиональная акция стартует 11 апреля в 7:30В это воскресенье в 7:30 с библейским сюжетом выступят представители православной церкви. Обращение к народу Беларуси "О мире и единстве" прозвучит от митрополита Вениамина. Эстафету примет прямой эфир от католиков.
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Объединиться в единой молитве смогут белорусы Первый национальный канал Белорусского радио предоставит утренний эфир воскресенья православной и католической...
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