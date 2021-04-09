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Партии - как механизм роста, а не раздора

Не форсировать, но и не тормозить партийное строительство

Я лично вывел для себя формулу, которой придерживаюсь до сих пор: не с левыми, не с правыми - с народом

Партии есть - доверия к ним нет

Мы видим, как на место партийных идеологий приходят дешевый популизм и грязные политические технологии

Заграница не поможет

Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета политические партии, вы знаете, как к этому народ отнесется

Четкие рамки для партий

Предостережение от Главы государства

Мы думаем: а, партия - мы ее зарегистрируем, и пусть она будет. Да нет, так не будет!

Помните, при Горбачеве мы смеялись, хохотали: "плю-рализм". На кого наплевали? На самих себя

Судьба партийного успеха - в руках самих партий

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Не с левыми, не с правыми - с народом!". Формулу партийного строительства в Беларуси озвучил Президент Рамки партийного строительства в первом приближении. Александр Лукашенко сегодня собрал совещание с руководством парламента, Администрации Президента, Совета...

Рамки партийного строительства в первом приближении. Александр Лукашенко сегодня собрал совещание с руководством парламента, Администрации Президента, Совета безопасности и Минюста. Обсуждали новации и то, как избежать ошибки соседей и партнеров. Без "карманных одноразовых" партий и радикализма, который остановит не только нормальную жизнь столицы, но и экономику.По мнению Главы государства, новый закон и следом перерегистрация - шаг крайне ответственный. Он должен учитывать не только запрос политизированной части общества, но и интересы страны в целом. Изменений, которые обсуждают уже не один год, включая последнее Всебелорусское собрание, несколько.Это региональное представительство - все области вплоть до районов. Повышение минимальной численности - не должна группа всего из тысячи граждан решать судьбу 10 миллионов белорусов. И еще: если взял иностранные деньги или продвигаешь импортный интерес - не место в белорусской политике, как и в случае неявки партии на выборы.Как может измениться партийный ландшафт - наш политический обозревательПартийное строительство. Последние лет 10 об этом говорят много и часто, правда, в основном верхняя по доходам трата горожан и медийноактивные люди. Запрос понятен - добавить еще один политический «лифт» для своих амбиций. Позиция государства в этом вопросе очень осторожная и эволюционная. Нужно провести корабль системы между "Сциллой и Харибдой", не повторить чужие ошибки. Так, чтобы с одной стороны партии работали в интересах общества и формировали новую управленческую элиту, а с другой - не превратились в дешевых популистов или карманные проекты новых магнатов, и тем более - пешки в чужой, совсем не белорусской политической игре. Во Дворце Независимости сегодня говорили именно об этом.Партийная ловушка - верхушка партии хочет править, а общество отказывает им в доверии. Не видит реальных дел и крепких партийных программ. Даже оппозиционных. Не считать же программой ту, что по глупости обнародовали в 2020-м. Это же политическое самоубийство, а не программа. Массовая приватизация, разрыв отношений с главными союзниками, НАТО, платная медицина.И это полбеды. Конструктивные партии, их из нынешних 15-ти - примерно половина, и те в основном выезжают на харизме лидера или ностальгии. Хотя и здесь предательство 90-ых и развал Страны Советов помнят до сих пор. Президент Компартию не предавал, но формулу равноудаленности для себя вывел.Масштабный опрос, на который ссылается Глава государства, действительно не в пользу партий. Руководителей еще более-менее различают. Но доверие только предстоит заработать. Резерв - те самые люди, кто «против всех» или "за других". Это 15 с небольшим процентов. Этот запрос фиксировали в рамках национального диалога и на Всебелорусском собрании. Этому запросу Президент предлагает задать четкие и конструктивные рамки.Общество и государство в Беларуси против карманности и договоров за ширмой политики. От партий ждут ответственности, кадровый резерв управленцев, взвешенных идей с опорой на белорусскую землю и наши традиции. Плюс прозрачность. Взял доллар на стороне - ушел из политики.Т.е. государство за партийное строительство, за новые политические лифты, весь вопрос в качестве действующих и новых игроков на этом поле.Если откровенно, то сколько партий сегодня отвечают высоким стандартам? У кого есть хотя бы 3 000 активных членов, не мертвых душ. Кто присутствует во всех регионах Беларуси, а не столично-паркетный проект. Кто дошел до районов? Кто реально борется за власть - т.е. участвует в выборах. Есть ведь и такая инициатива - не пришел на выборы дважды, на выход из политики.Или еще тенденция - строить белорусские партии из-за границы и за счет заграницы? Где в мире такое возможно? На какой оккупированной территории? Ведь Беларусь не оккупировали и не сломали.Серьезные предостережения с учетом нашего и мирового опыта есть и у Главы государства. Слишком велика цена ошибки. На кону все, что создавали такими усилиями за четверть века.Ведь хватает персонажей, что предлагают «разрушить до основания, а потом». Это «потом» мы уже склеивали в своей истории. Минимум 10 лет на это потратили, пока другие развивались.Партии далеко и точно не панацея. Это сложный и дорогой механизм, каждый сбой которого оплачивает все общество, причем иногда ценой целых поколений. Но, искусственно замедляя политическую инициативу, можно прийти к серьезному рукотворному кризису. Понимая обе крайности, Беларусь делает ставку на эволюцию и здоровую осторожность. Главное, что партиям, старым и новым, уже сегодня стоит доказывать обществу свою важность и нужность. Ждать перерегистрации и лоббизма сверху было бы большой ошибкой.