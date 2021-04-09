Источник материала: БT

Но главная цель - экономический Чернобыль

Два месяца до выборов, до протестов, а уже планируют санкции

Но как и в 2010-м, так и в 2020-м большинства у оппозиции нет

Когда Украина била по Беларуси, украинцы это не поддерживали

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономический террор против Беларуси. Авторский комментарий Могут ли интересы страны идти вразрез с интересами народа? Вопрос риторический. Нет, не могут. Казалось бы, очевидный ответ. Однако некоторые на него отвечают...

Могут ли интересы страны идти вразрез с интересами народа? Вопрос риторический. Нет, не могут. Казалось бы, очевидный ответ. Однако некоторые на него отвечают утвердительно. Тот, кто сейчас находится за рубежом в бессрочной беглой командировке и вот уже несколько месяцев повторяет мантры о некой прекрасной Беларуси будущего. Правда, чтобы ее построить, надо разрушить нынешнюю. Разумеется, прямым текстом этого не говорится. Наоборот - якобы все для блага белорусов. Только вот предлагаемые методы говорят об обратном. Более того, практика показывает, что именно простые белорусы первыми примут на себя удар нового-старого креатива оппозиции - зарубежных санкций. Авторский комментарий нашего обозревателя - прямо сейчас вПришло время диванных войск. У нас для них есть работа. "Фейсбук", "Телеграм", "Славясний базар" - всем работы хватит, не беспокойтесь.С такой оппозицией врагов не надо. Растекающаяся в улыбке дама - это координатор беглых вредителей. Такие дают задания писать письма армиям интернет-хомячков с мольбами, а иногда угрозами перестать сотрудничать с Беларусью. Не только артистамно и деловым партнерам таких предприятий, как "Белкалий", "ГродноАзот". Чем крупнее, тем лучше. Но и мелочевка тоже приветствуется. Любой экономический террор против Беларуси.Убить экономику страны до состояния руин. Тогда власть можно брать голыми руками. Тут главная надежда беглых - это, конечно, западные санкции.Это удивительно, конечно. Вывести людей на улицы нарушать закон, а потом, когда они получат законное наказание, называть их "политвязнями". Нехитрый механизм, но он позволяет хоть чем-то оправдать внешнее давление на страну – на это и расчет. А всем наивно полагающим, что санкции - это ответ за уличные столкновения в августе, вот чистосердечное признание Николая Халезина. Начхать оппозиции было и на выборы, и на их результаты. Они готовились не к ним, а к атаке на государство.Престарелый режиссер-неудачник много лет пытается поставить в Беларуси "цветной" госпереворот.Народ в подавляющей массе не их, не их методов не поддерживает. Поэтому всю грязную работу будет делать ЕС и США. У беглых надежда исключительно на внешнее вмешательство, когда страна завоевывается внешним агрессором. Все еще не верите в сговор против Беларуси? Вот снова Николай Халезин уже про санкции Запада 2011 года.Ровно то же самое делается и сегодня. Правда, размеры этого вредительства стали масштабнее за счет интернет-технологий и использования ресурса диаспор беглых белорусов. Под такой информационный шум удобно и права нарушать, и законы рынка, и законы логики. Выиграло белорусское предприятие тендер на поставку своей продукции за рубеж, а ее раз и отменили по политическим мотивам - санкции. Экономику Беларуси это не обвалит, но рабочим на предприятии будет сложнее. Более того, такие решения принимаются не людьми, а боссами и политиками.Это украинцы еще мягко высказываются. Ощутив все прелести послемайданной жизни или жести, они теперь все понимают. Для Запада они те же индейцы. Но ничего сделать уже не могут. Страна не самостоятельна, а под управлением других государств. У них свои интересы. Далекие от украинских. Ровно такой же сценарий для Беларуси продвигают и беглые. Только вот не получилось у них провернуть госпереворот через улицу. Поэтому и пытаются подложить свинью всей стране через экономический террор. Что же, фирменное качество беглых - предательство. Интересов народа. Что и требовалось доказать.