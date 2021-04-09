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О стратегии развития стекольной промышленности - в воскресенье в "Главном эфире"
09.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБренды всех стекольных заводов страны сохранят, и параллельно будет продвигаться товарный знак Белорусской стекольной компании. Об этом нам рассказал гендиректор холдинга. Особый акцент в работе - на клиентоориентированность и современный подход. Важно открывать и новые зарубежные рынки, при этом хорошо закрепиться на внутреннем. Напомним, стекольный холдинг работает в Беларуси больше месяца. Задача - за счет объединения активов улучшить финансовое положение предприятий.
Какая стратегия развития стекольной промышленности? О работе всей отрасли смотрите в воскресенье в
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Бренды всех стекольных заводов страны сохранят, и параллельно будет продвигаться товарный знак Белорусской стекольной компании. Об этом нам рассказал...
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