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О стратегии развития стекольной промышленности - в воскресенье в "Главном эфире"

09.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Бренды всех стекольных заводов страны сохранят, и  параллельно будет продвигаться товарный знак Белорусской стекольной компании. Об этом нам рассказал гендиректор холдинга.  Особый акцент в работе - на клиентоориентированность и современный подход. Важно открывать и новые зарубежные рынки, при этом хорошо закрепиться  на внутреннем. Напомним, стекольный холдинг работает в Беларуси больше месяца. Задача - за счет объединения активов улучшить финансовое положение предприятий.

Какая стратегия развития стекольной промышленности? О работе всей отрасли смотрите в воскресенье в "Главном эфире".

 
 
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Бренды всех стекольных заводов страны сохранят, и  параллельно будет продвигаться товарный знак Белорусской стекольной компании. Об этом нам рассказал...
 
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