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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О стратегии развития стекольной промышленности - в воскресенье в "Главном эфире" Бренды всех стекольных заводов страны сохранят, и параллельно будет продвигаться товарный знак Белорусской стекольной компании. Об этом нам рассказал...

Бренды всех стекольных заводов страны сохранят, и параллельно будет продвигаться товарный знак Белорусской стекольной компании. Об этом нам рассказал гендиректор холдинга. Особый акцент в работе - на клиентоориентированность и современный подход. Важно открывать и новые зарубежные рынки, при этом хорошо закрепиться на внутреннем. Напомним, стекольный холдинг работает в Беларуси больше месяца. Задача - за счет объединения активов улучшить финансовое положение предприятий.Какая стратегия развития стекольной промышленности? О работе всей отрасли смотрите в воскресенье в