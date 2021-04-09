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Вкусные и полезные новинки у клецких промышленников для сторонников ЗОЖ
09.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ этом сезоне аграрии почти на треть увеличат площади под выращивание картофеля и овощей. Один из акцентов и на садоводстве. Переработка яблок, груш и ягод все больше востребована в производстве соков и детского питания. На предприятии в Клецке модернизация позволила выпускать фруктовое пюре для малышей не только в стеклянных баночках, но и в мягкой упаковке. Свои новинки у клецких промышленников и для сторонников ЗОЖ. Это диетический напиток на основе различных орехов. Импортозамещающий продукт уже многим пришелся по вкусу.
Ирина Кривко, замдиректора предприятия по выпуску соков и детского питания: "Мы получаем натуральный орех, перерабатываем его и получаем ореховое молоко. Это новый продукт, он пришел к нам из Европы, где сейчас активно развивается рынок так называемого немолока. Мы для себя открыли новые рынки сбыта в РФ. Были в прошлом году отгрузки в Эстонию, и мы продолжаем с ними сотрудничать. В этом году отгружали в Грузию".
В планах предприятия, у которого своя сырьевая зона для выращивания фруктов и овощей, - освоить и производство арбуза для глубокой переработки.
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В этом сезоне аграрии почти на треть увеличат площади под выращивание картофеля и овощей. Один из акцентов и на садоводстве. Переработка яблок, груш и ягод все...
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