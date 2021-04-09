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Вкусные и полезные новинки у клецких промышленников для сторонников ЗОЖ

09.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этом сезоне аграрии почти на треть увеличат площади под выращивание картофеля и овощей. Один из акцентов и на садоводстве. Переработка яблок, груш и ягод все больше востребована в производстве соков и детского питания. На предприятии в Клецке модернизация позволила выпускать фруктовое пюре для малышей не только в стеклянных баночках, но и в мягкой упаковке. Свои новинки у клецких промышленников и для сторонников ЗОЖ. Это диетический напиток на основе различных орехов. Импортозамещающий продукт уже многим пришелся по вкусу. 

Ирина Кривко, замдиректора предприятия по выпуску соков и детского питания:  "Мы получаем натуральный орех,  перерабатываем его и получаем ореховое молоко. Это новый продукт, он пришел к нам из Европы, где сейчас активно развивается рынок так называемого немолока. Мы для себя открыли новые рынки сбыта  в РФ. Были в прошлом году отгрузки в Эстонию, и мы продолжаем с ними сотрудничать. В этом году отгружали в Грузию". 

В планах предприятия, у которого своя сырьевая зона для выращивания фруктов и овощей, - освоить и производство арбуза для глубокой переработки.    

 
 
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В этом сезоне аграрии почти на треть увеличат площади под выращивание картофеля и овощей. Один из акцентов и на садоводстве. Переработка яблок, груш и ягод все...
 
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