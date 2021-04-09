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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вкусные и полезные новинки у клецких промышленников для сторонников ЗОЖ В этом сезоне аграрии почти на треть увеличат площади под выращивание картофеля и овощей. Один из акцентов и на садоводстве. Переработка яблок, груш и ягод все...

В этом сезоне аграрии почти на треть увеличат площади под выращивание картофеля и овощей. Один из акцентов и на садоводстве. Переработка яблок, груш и ягод все больше востребована в производстве соков и детского питания. На предприятии в Клецке модернизация позволила выпускать фруктовое пюре для малышей не только в стеклянных баночках, но и в мягкой упаковке. Свои новинки у клецких промышленников и для сторонников ЗОЖ. Это диетический напиток на основе различных орехов. Импортозамещающий продукт уже многим пришелся по вкусу.В планах предприятия, у которого своя сырьевая зона для выращивания фруктов и овощей, - освоить и производство арбуза для глубокой переработки.