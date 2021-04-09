|
Илья Бегун - гость программы "Скажинемолчи"
09.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаглядный пример, когда пытаются манипулировать историей и сознанием людей. О том, как определялись в своих политических предпочтениях те или иные представители белорусского электората,
Смотрите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наглядный пример, когда пытаются манипулировать историей и сознанием людей. О том, как определялись в своих политических предпочтениях те или иные представители...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)