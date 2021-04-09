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Илья Бегун - гость программы "Скажинемолчи"

09.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наглядный пример, когда пытаются манипулировать историей и сознанием людей. О том, как определялись в своих политических предпочтениях те или иные представители белорусского электората, на собственном примере рассказал в проекте "Скажинемолчи"  экс-участник Национального забастовочного комитета Илья Бегун. 

Смотрите также: Гости программы "Скажинемолчи"
 
 
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Наглядный пример, когда пытаются манипулировать историей и сознанием людей. О том, как определялись в своих политических предпочтениях те или иные представители...
 
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