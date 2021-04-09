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Горячие обеды и ужины - обязательное условие для успешной работы механизаторов, уверены в хозяйстве

Из-за снежной зимы посевная в хозяйстве началась на 12 дней позже обычного

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Активно идет посевная Сейчас завершается сев зернобобовых, многолетних трав и ячменя. На очереди овес и кукуруза. Чтобы уложится в оптимальные сроки, работают с утра до позднего вечера....

Сейчас завершается сев зернобобовых, многолетних трав и ячменя. На очереди овес и кукуруза. Чтобы уложится в оптимальные сроки, работают с утра до позднего вечера. Плодотворному труду способствуют современная энергонасыщенная техника и созданный заранее запас семян и топлива. РепортажУже с самого утра в столовой хозяйства "Заря и К" кипит работа. Во время посевной кампании рабочий день у поваров и механизаторов - с 8:00 до 20:00. К обеду нужно успеть приготовить полторы сотни порций. И все по собственным оригинальным рецептам.Три четверти расходов на питание берет на себя предприятие. Уже готовые обеды развозят прямо на поля. В хозяйстве сразу несколько участков, на которых ведутся посевные работы. За день микроавтобус наматывает по 200 километров. Остановки максимум на 10 минут, да и сами механизаторы не привыкли за столом долго засиживаться. Виталий Мурончик, к примеру, на своем энергонасыщенном тракторе засевает по 40 гектаров в день. И сбавлять темпы не намерен.Чтобы успеть положить зерно во влажную почву, работать приходится в усиленном режиме. На полевых работах задействована вся сельскохозяйственная техника. Ее подготовили еще зимой. Запаслись и топливом. Сегодня в хозяйстве каждая минута на счету. Параллельно с севом ранних яровых культур на поля вносятся минеральные удобрения, готовится почва под кукурузу. В этом году аграрии пересмотрели и свой севооборот. Хозяйство специализируется на животноводстве, поэтому увеличили площади под кормовые культуры.Сев ранних яровых культур здесь планируют завершить к 20 апреля. Зернобобовые и ячмень уже посеяли, заканчивают овес. На очереди кукуруза и травы.