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После общения с мошенниками жительница Солигорска «закрывает» кредиты в трех банках

10.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

43-летняя жительница Солигорска взяла кредиты в трех банках после общения с мошенниками, сообщает УВД Миноблисполкома.

Выяснилось, что мошенники звонили женщине в Viber неоднократно, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банка. Мошенники заявили женщине, что на ее имя оформлены кредитные договоры в нескольких банках, которые необходимо погасить в ближайшее время. Для убедительности злоумышленники даже прислали «документ» с реквизитами Нацбанка Беларуси, сообщают в милиции.

В итоге мошенники убедили женщину взять настоящие кредиты и перевести им денежные средства для погашения несуществующего долга. Теперь женщина «закрывает» кредиты в трех банках на общую сумму 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси по факту мошенничества.

Если вам поступают подобные звонки, сразу обратитесь в контакт-центр банка, эмитировавшего карточку (номер телефона указан на обороте карты). Если злоумышленнику все же удалось получить реквизиты карточки, заблокируйте карточку.

Милиция напоминает, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не будут звонить и узнавать личные данные или данные банковской карты, а также упоминать о переводе куда-либо денежных средств.

 
 
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43-летняя жительница Солигорска взяла кредиты в трех банках после общения с мошенниками, сообщает УВД Миноблисполкома.
 
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