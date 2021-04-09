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Митинг-реквием в память об узниках концлагерей прошел в Тростенце
10.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
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Надо подходить обдуманно и взвешенно, опираясь на наше историческое прошлое, сохраняя генетическую принадлежность. Если хотите "белорусский код", который содержит "долг и память". Исторический долг и историческую память. И как подтверждение тому -
У мемориала "Врата памяти" собрались те, кто прошел ужасы войны и фашистских лагерейЭто особое место памяти. Только по официальным данным со зверской жестокостью там были убиты более 206 000 человек. И сегодня у мемориала "Врата памяти" собрались те, кто прошел ужасы войны и фашистских лагерей. Своей историей и болью они поделились с молодым поколением, представителями общественных организаций, с неравнодушными жителями Минска. Память погибших почтили минутой молчания, возложили цветы.
Инесса Кулаго, председатель заводской районной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма: "Мы такие все были голодные, мы все хотели есть. Голод - это было страшное в то время. Я, будучи 3-летним ребенком, шла где-то во дворе мимо кухни лагерной или склада, взяла эту брюкву, спрятала у себя. Немец меня, конечно, поймал и отвел к начальнику лагеря. Мама на коленях просила, чтобы меня только не расстреливали. Даже таких детей уничтожали".
Николай Поляков, первый заместитель главы администрации Заводского района г. Минска: "Волнительное чувство, учитывая, что у моей бабушки родной брат был призван в армию накануне самой войны, попал в плен и погиб вот здесь, в Тростенце. Работает передача от поколения к поколению, которое помнит это место. Это очень важно. Если мы забываем свою историю - значит, мы пропадаем как народ".
День освобождения узников фашистских концлагерей во всем мире ежегодно отмечается 11 апреляДата связана с решающим событием 1945 года - интернациональным восстанием заключенных, когда освободили лагерь смерти Бухенвальд. Всего же насчитывалось более 14 000 концлагерей, тюрем, гетто. За годы войны через них прошли более 20 миллионов человек. Из них около 12 миллионов погибли.
В Тростенце откроется информационный центр
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Получается, что мы с вами являемся непосредственными участниками - соавторами написания страниц нашей новой истории. Важно не совершить ошибок. Надо подходить...
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