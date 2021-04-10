Скоростной поезд «Ласточка» запустят 30 апреля

Две пары скоростных ежедневных поездов запустит РЖД из Москвы в Минск с 30 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«С 30 апреля холдинг РЖД назначит две пары новых скоростных международных поездов „Ласточка“ № 717/722 и № 721/718 Москва - Минск. „Ласточки“ сообщением Москва — Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день», - говорится в сообщении.

Время в пути составит всего 6 часов 50 минут, тогда как в обычном поезде тот же путь занимает от 8 до 11 часов.

Скоростные «Ласточки» сообщением Москва – Минск будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день. Отмечается, что «Ласточка» будет ходить в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении, где пассажирам будут доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом.

Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

Графики следования

Поезда № 717/722 будут отправляться в 6.20 и прибывать в 13.10 (с остановками в Смоленске и Орше).

Поезда № 721/718 - в 16.00 и прибывать в 22.55 соответственно (с остановками в Вязьме, Смоленске и Орше).

По информации TUT.BY, стоимость билета первого класса составит примерно в 80 рублей, второго - 55 рублей, но точная стоимость появится ближе к запуску движения.

Ранее БДГ сообщала , что с 13 апреля начнут курсировать ежедневные поезда между Брестом и Санкт-Петербургом. А с 27 апреля 2021 года назначается в обращение поезд №302/301 Минск/Гомель-Адлер.

Фото: пресс-центр РЖД