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Скоростной поезд «Ласточка» запустят 30 апреля
10.04.2021 11:39 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Две пары скоростных ежедневных поездов запустит РЖД из Москвы в Минск с 30 апреля.
Об этом
«С 30 апреля холдинг РЖД назначит две пары новых скоростных международных поездов „Ласточка“ № 717/722 и № 721/718 Москва - Минск. „Ласточки“ сообщением Москва — Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день», - говорится в сообщении.
Время в пути составит всего 6 часов 50 минут, тогда как в обычном поезде тот же путь занимает от 8 до 11 часов.
Скоростные «Ласточки» сообщением Москва – Минск будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день. Отмечается, что «Ласточка» будет ходить в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении, где пассажирам будут доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом.
Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.
Графики следования
Поезда № 717/722 будут отправляться в 6.20 и прибывать в 13.10 (с остановками в Смоленске и Орше).
Поезда № 721/718 - в 16.00 и прибывать в 22.55 соответственно (с остановками в Вязьме, Смоленске и Орше).
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Ранее БДГ
Фото: пресс-центр РЖД
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Две пары скоростных ежедневных поездов запустит РЖД из Москвы в Минск с 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
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